Kulinarisch Interesse an Region geweckt

Hochwertige und wohlschmeckende Lebensmittel standen im Mittelpunkt des „Regionalen Genießer-Abends“ in Buchen.

Buchen. Ein „Regionaler Genießer-Abend“ findet sich im Jahresprogramm des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis, Fachdienst Landwirtschaft in Buchen. Und wie Christa Herkert vom Sachgebiet Ernährung und Hauswirtschaft eingangs erwähnte, war dieser Abend im Gasthaus „Zum Löwen“ in Buchen sehr schnell ausgebucht. 45 Genießer verbrachten einen wahrlich genussreichen Abend. Beginnend mit einem musikalischen „Ohrenschmaus“ in Form der Jagdhorn-Bläsergruppe „Waidmannsheil“ unter Leitung von Renate Heitmann, deren Klänge durch die Buchener Vorstadt hallten.

Die Verbindung zur Jagd stellte Christa Herkert in ihrer Begrüßung her, als sie betonte, dass „neben Landwirten auch Jäger einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Bewirtschaftung unserer Kulturlandschaft leisten. Und genau wie Landwirte oder Winzer liefern auch sie hochwertige und wohlschmeckende Lebensmittel frisch auf den Tisch, wie sie nachhaltiger und naturnäher kaum sein könnten.“

Die Produkte von hiesigen Erzeugern, also „Von Daheim“ – so der Name einer Kampagne des Landes Baden-Württemberg – standen an diesem Abend im Vordergrund. Mit dieser Veranstaltung soll Interesse an der Region und den hier erzeugten Lebensmitteln geweckt und somit die Landwirte im Neckar-Odenwald-Kreis unterstützt werden. Denn immer mehr Verbraucher wollen wissen, woher die Lebensmittel auf ihrem Tisch stammen, wie sie erzeugt wurden und wo man sie kaufen kann. Und damit übernehmen auch die Verbraucher Verantwortung für die schöne Odenwälder Landschaft. Und für Frische, Nachhaltigkeit und Qualität statt Masse, Hochglanz und Verpackung stehen nicht nur die Landwirte und anderen Erzeuger wie Winzer, Jäger oder Fischzüchter, sondern auch die weiterverarbeitenden Betriebe wie Mühlen, Bäckereien, Metzgereien, Wochenmärkte, Hofläden und Gastronomen, wurde bei der Veranstaltung deutlich.

Und aus regionalen Produkten hatte die Familie Gauer ein wirklich erstklassiges Vier-Gänge-Menü zum Genießen kreiert, das keine Wünsche offenließ und die Teilnehmer restlos begeisterte. Nicht umsonst wurde das Gasthaus 2017 als „Schmeck den Süden Gastronom“ mit zwei Löwen ausgezeichnet. Angefangen mit einer Cremesuppe von Helmstädter Spargel über Mousse von Dallauer Forellen, als Hauptgang Wildschwein aus Ravensteiner Jagd auf Rahm vom Sindolsheimer Grünkern-Whiskey, zum Dessert hausgemachtes Vanille-Parfait mit frischem Salat von heimischen Erdbeeren.

Abgerundet wurde der kulinarische Teil durch ein Weinpaket vom Weingut Sack aus Lauda. Karlheinz Sack hatte zu jedem Gang einen passenden Wein ausgewählt, den er – ebenso wie seinen Betrieb – zwischendurch unterhaltsam vorstellte. Nicht zu vergessen der literarische Genuss in Form von Wilhelm-Busch-Gedichten.

Es ging auf Mitternacht zu, als Christa Herkert den Gästen für ihr Kommen und besonders Familie Gauer für die gute Kooperation dankte und ihren souveränen und geschmackvollen Beitrag zu diesem genussvollen Abend lobte. Mit einem weiteren – nicht ganz ernst gemeinten – Wilhelm-Busch-Gedicht beschloss sie den offiziellen Teil des Abends: Es ist halt schön,/wenn wir die Freunde kommen sehn. /Schön ist es ferner, wenn sie bleiben/und sich mit uns die Zeit vertreiben. /Doch wenn sie schließlich wieder gehn,/ist’s auch recht schön.

