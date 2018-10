Kulturelle Vielfalt und internationales Repertoire

Buchen.20 Jahre sind in der traditionellen Buchener Vereinswelt kein so langer Zeitraum, aber trotzdem war es der Tanzgruppe wichtig, diesen Jahrestag ihres Bestehens gebührend zu feiern. Bei einem kleinen Empfang im festlich geschmückten Foyer der Buchener Stadthalle begrüßte der Vorsitzende Dr. Wolfgang Schäfer viele Gäste und Freunde sowie die fast vollzählig erschienenen Mitglieder in festlichen Schwarz-Rot.

Erste Proben im Gemeindesaal

In einem kurzen Rückblick ließ Schäfer die Geschichte des Vereins Revue passieren. Eine Präsentation bunter Bilder aus dem Vereinsleben, zusammengestellt von Siggi Flickinger, half der Erinnerung wieder auf die Sprünge. Gegründet wurde die Tanzgruppe von Ingeborg Fronc, Eva-Maria Dolderer, Klara Bastel und Charlotte Reule-Giles im Jahre 1998. Den ersten Probenraum stellte die evangelische Kirchengemeinde mit ihrem Gemeindesaal zur Verfügung.

Die Mitgliederzahl wuchs, und die Gruppe brauchte bald ein größeres Domizil. Im Pavillon hinter dem Buchener Rathaus gab es im Belegungsplan noch freie Zeiten und seitdem tanzt die Gruppe mittwochs alle 14 Tage. In diese Zeit – rund um 2002 – fällt auch die offizielle Eintragung ins Vereinsregister. Inzwischen ist der Verein auf fast 30 Mitglieder gewachsen.

Der Name Internationale Folkloretanzgruppe Buchen bezieht sich auf die internationale Zusammensetzung der Mitglieder, die aus Deutschland, Kreta, Russland, Rumänien, Tschechien und den USA kommen. International ist auch das Repertoire: Die deutschen, höfischen, israelischen, russischen, griechischen und afrikanischen Tänze sind aus den vielfältigsten Kulturen und Religionen überliefert.

Auftritte in Heraklion

Der erste große Auftritt erfolgte zum „Fest der Begegnung“ während der „Russlanddeutschen Kulturtage“ vor dem Buchener Rathaus. Die Gruppe nahm mit ihren Tänzen auch an Wettbewerben teil wie beispielsweise an der „Landesgymnestrada“ in Baden Baden oder am „Internationalen Deutschen Turnfest“ in Frankfurt. Besondere Freude machten die Tanzauftritte auf Veranstaltungen, die das Mittelalter zum Thema hatten – natürlich in den entsprechenden Kostümen. Auch auf internationaler Ebene sind die Tänzer aufgetreten, nämlich in Heraklion, der Hauptstadt Kretas, wo sie für die Bevölkerung vor Kirchen und auf freien Plätzen tanzten. Die Jubiläumsveranstaltung gab dann auch den festlichen Rahmen für die Mitglieder, ihrer Tanzleiterin Ingeborg Fronc für die jahrelange ehrenamtliche Mühe und Sorgfalt zu danken. Der Vorsitzende überreichte ihr einen Bildband mit den Höhepunkten aus der vergangenen 20 Jahren, zusammengestellt von Siggi und Kerstin Flickinger. Einen besonderen Gruß an die beliebte Tanzleiterin entbot die Tanzgruppe mit einem extra einstudierten Sonnenblumen-Tanz. Das Vereinsleben prägte indes nicht nur der Tanz, man traf sich auch zu gemeinsamen Besuchen von Theateraufführungen oder kulturellen Veranstaltungen, einer Gartenschau und dem Buchener Schützenmarkt. Selbstverständlich präsentierten sich die Tänzer auf ihrer Jubiläumsveranstaltung in der Stadthalle mit einer Auswahl ihrer schönsten Tänze. Spezielle Mitmachangebote gaben den geladenen Gästen die Möglichkeit, selbst ein paar Tanzschritte spielerisch zu erlernen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018