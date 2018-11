Kunstturner im Landeskader

Hettingen.Für den Bundespokal im Geräteturnen am 11. November in Koblenz wurden Robert Balint, Christoph und Tobias Schmelcher in die Auswahlmannschaft des Badischen Turnerbunds nominiert. Die Kunstturner des FC Viktoria Hettingen haben bei verschiedenen Wettkämpfen auf Badischer Ebene Landesfachwart Tibor Mellert vom BTB überzeugt. Der Mannschaftswettkampf findet an den olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck statt. Bild: FC Viktoria

