Kunstwerke im spannungsreichen Dialog

Eine Ausstellung mit Werken von Werner Zeh und Günter Braun wird am Sonntag im Buchener Kulturforum eröffnet.

Buchen. Beim Kunstverein Neckar-Odenwald, der an zwei Standorten im Kreis – in Buchen und Mosbach – seine Ausstellungen präsentiert, endet die Saison im Buchener Kulturforum Vis-à-Vis mit einer Schau von neuen Arbeiten des Buchener Malers Werner Zeh und des Eppelheimer Bildhauers Günter Braun.

Zweite Doppelausstellung

Die beiden Künstler sind seit langem in künstlerischem Austausch und traten bereits 2010 in einer Doppelausstellung in Heilbronn gemeinsam an die Öffentlichkeit. In Buchen nun wird man nachverfolgen können, welche künstlerischen Wege sie weiter beschritten haben.

Werner Zehs großformatige und mehrteilige Wandbilder unterscheiden sich von früheren Arbeiten zunächst in einem grundlegend veränderten Farbkanon, der weniger Kontraste aufweist und wärmer geworden ist. Die Kunsthistorikerin Dr. Beate Wolf von der Staatsgalerie Stuttgart, die bei der Eröffnung am Sonntag, 21. Oktober, ab 11 Uhr in die Ausstellung einführen wird, beschreibt weitere Merkmale der neuen Arbeiten so: „Die in Mischtechnik ausgeführten Arbeiten sind aus mehreren Schichten aufgebaut, die wiederholt bearbeitet wurden, um tiefere Farbebenen wieder freizulegen.“ Bei dieser Arbeit fließen auch aktuelle Reiseeindrücke ein, wie bei den in Vietnam entdeckten Schriftfragmenten.

Im Schaffen des Ausstellungspartners Günter Braun tritt die Bedeutung der Farbigkeit naturgemäß zurück, begegnen uns dort in Stein gearbeitet Skulpturen. Günter Braun strebt dabei an, aus dem Rohling eine Form zu schaffen, die (wieder Dr. Beate Wolf zitierend) „nicht den Arbeitsprozess offenlegt, sondern ganz auf sich selbst bezogen ist“, egal, ob er dabei mit „weichem“ Kalkstein oder großen Widerstand leistendem Granit arbeitet.

In der Ausstellung wird ein spannungsreicher Dialog entstehen, wobei bei aller technischen Gegensätzlichkeit tiefe Gemeinsamkeiten in Hinblick auf die formalen und ästhetischen Ansätze deutlich werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018