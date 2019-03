Lange in Afrika gelebt

Buchen.Auf ein bewegtes Leben kann Margot Kiahon zurückblicken, die am heutigen Freitag ihren 90. Geburtstag feiert: Einen Großteil ihres Lebens verbrachte sie in Afrika.

Geboren am 29. März 1929 in Walldürn (Mädchenname Scheuermann), zog sie noch im gleichen Jahr mit ihren Eltern in den Heidelberger Stadtteil Wieblingen. Ihre berufliche Laufbahn begann im Jahre 1952 mit einer Stelle als Verkäuferin bei der Firma „PX“ in Heidelberg, wo sie bis 1957 arbeitete. Im Juni 1961 heiratete sie in Berlin ihren aus Liberia stammenden Ehemann Dr. T. Bai Gai Kiahon, der in Heidelberg und Berlin Medizin studiert hatte; kurz danach wanderten sie nach Liberia aus. In den Folgejahren wurden fünf Kinder geboren; zwischen 1972 und 1979 war Margot Kiahon im deutschen Kaufhaus der liberianischen Hauptstadt Monrovia tätig, ehe sich von 1986 bis 1990 eine Tätigkeit in der Eisenerzfirma „Bong Mine Company“ in Monrovia anschloss. Danach hatte die Jubilarin ihren Ruhestand erreicht, ehe sie 1990 nach dem Kriegsausbruch in Liberia wieder nach Heidelberg zurückkehrte.

Seit Juli 2015 lebt sie in Buchen; zu ihren Hobbys zählen Lesen und Sudoku-Rätsel. Besondere Freude hat Margot Kiahon an ihren neun Enkelkindern. Zum heutigen 90. Geburtstag gratulieren auch die Fränkischen Nachrichten. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019