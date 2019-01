Langjährige Mitarbeiter geehrt

Buchen.Vor 47 Jahren gründete Richard Hess die Steuerkanzlei Hess, jetzt hat er sie in jüngere Hände abgegeben. Mit seinem Sohn Rechtsanwalt und Steuerberater Marco Hess führte er die Steuerkanzlei Hess seit dem Jahr 2008 gemeinsam. Seit Jahresbeginn leitet Marco Hess gemeinsam mit Steuerberaterin Katharina Münkel die Kanzlei. Bei einer Betriebsveranstaltung ehrten die beiden Kanzleiinhaber langjährige Mitarbeiter.

Steuerberater Richard Hess gründete die Steuerkanzlei Hess im Jahr 1972 in Hettingen. Rechtsanwalt Marco Hess trat im Jahr 2008 als Gesellschafter in die väterliche Steuerkanzlei ein. Im Jahr 2000 führte die Sozietät mehrere Bürostandorte in Buchen zusammen. Die Kanzlei verfügt seitdem an der Straße „Am Ring 3“ über eine Bürofläche von 250 Quadratmeter. Dort arbeiten insgesamt 14 Mitarbeiter. Seniorchef Richard Hess gab seine Kanzleibeteiligung zu Beginn dieses Jahres an seinen Sohn Marco Hess und an Steuerberaterin Katharina Münkel ab. Er bleibt dennoch zeitweise für die Sozietät tätig.

Marco Hess studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und Melbourne (Australien). Nach seiner Zulassung zum Rechtsanwalt bildete er sich zum Fachanwalt für Steuerrecht weiter. Im Jahr 2009 legte er das Steuerberaterexamen ab und wurde zum Steuerberater bestellt.

Katharina Münkel absolvierte ein Duales Studium zur Diplom-Finanzwirtin (FH) bei der Finanzverwaltung Baden-Württemberg. Nach bestandenem Steuerberaterexamen arbeitete sie vier Jahre lang für eine große Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Heidelberg. Seit dem Jahr 2016 ist sie für die Sozietät Hess in Buchen tätig. Seit Jahresanfang 2019 übernimmt sie gemeinsam mit Marco Hess als Gesellschafterin Verantwortung für die Kanzlei, die mehrmals von der Zeitschrift „Focus Money“ zum „Top-Steuerberater“ gekürt wurde. Für den Softwaredienstleister Datev war Marco Hess mehrfach als Referent deutschlandweit tätig.

Im Rahmen einer Betriebsveranstaltung bedankte sich Richard Hess bei den Mitarbeitern für die außerordentlich gute Zusammenarbeit und die gemeinsame Wegbegleitung. Er wünschte seinen Nachfolgern und dem Team weiterhin viel Erfolg.

Anschließend ehrten Marco Hess und Katharina Münkel folgende langjährige Mitarbeiter für ihren stetigen Einsatz und die Kanzleitreue: Ulrike Weißschädel und Michael Conrad (20 Jahre), Rita Gremminger (30 Jahre), Jörg Gräf (35 Jahre), Petra Holderbach und Barbara Zeh (40 Jahre) sowie Marianne Hess (45 Jahre).

