Langjährige verdiente Feuerwehrmänner geehrt

Kommandant Rainer Mackert nahm am Zugführerlehrgang in Bruchsal und auch bei der Fortbildung für Führungskräfte teil. Mehrere nutzten die Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen, wofür Mackert dankte.

Ein Teil der Wehr wurde neu eingekleidet und ist so für den Ernstfall bestens ausgerüstet. Die in die Jahre gekommenen Tore am Feuerwehrgerätehaus mussten durch neue ersetzt werden. Hierfür waren mehrere Arbeitseinsätze nötig. Die örtlichen Festlichkeiten wurden soweit als möglich nachhaltig unterstützt.

Kommandant Rainer Mackert erinnerte an die geselligen Veranstaltungen wie Maibaumfest, Familienjahresausflug nach Bamberg und nicht zuletzt an den sogenannten dritten Weihnachtsfeiertag mit zünftigem Schafkopfspiel. Mit dem Dank an die Stadtverwaltung, den Hettinger Ortschaftsrat für die Unterstützung und alle Kameraden, die sich zum Wohl der Hettinger Bevölkerung einsetzen, beschloss er seine Ausführung.

Wirtschaftsplan verabschiedet

Für den verhinderten Schriftführer Christian Müller verlas der stellvertretende Kommandant Bernd Mackert das Protokoll der letztjährigen Versammlung sowie die Ergebnisse der Ausschusssitzungen. Für den ebenfalls verhinderten Kassenverwalter Wolfgang Mackert erläuterte Günter Ellwanger die Finanzlage der Feuerwehr und gab dann den kommenden Wirtschaftsplan bekannt, der einstimmig verabschiedet wurde. Der Kassenprüfer Bernhard Weis bestätigte die korrekte Kassenführung und beantragte die Entlastung, die Martin Mackert vornahm.

Der sehr aktive Jugendwart Jürgen Müller berichtete von den 22 Übungsabenden der zurzeit aus vier Mädchen und drei Buben bestehenden Jugendgruppe. Müller berichtete von den einzelnen Veranstaltungen und Zeltlagern auf Kreisebene, sowie vom Mitwirken beim Schulfest, dem Ferienprogramm „Für Heddje in Heddje“ und dem Helfertag, den die Jugendgruppe mitgestaltete.

Seitens der Stadt standen die Ehrung langjährig verdienter Feuerwehrmänner an. Kommandant Rainer Mackert zeichnete im Auftrag des Bürgermeisters Roland Burger, Alterskamerad Emil Albert für 65 Jahre, Manfred Sanns und Günter Leitz für 50 Jahre mit Urkunden und Präsenten aus.

Dominik Matt, bisher in der Jugendfeuerwehr wurde dann per Handschlag vom Kommandanten Rainer Mackert in die aktive Wehr aufgenommen.

Bilanz der Gesamtwehr

Gruß und Dankesworte sprach für die Hettinger Bürgerschaft Martin Mackert, stellvertretender Ortsvorsteher, und Arno Theobald für alle Hettinger Vereine. Friedbert Rösch, stellvertretender Stadtkommandant und Leiter des Ausrücke- Bereichs 3, gab eine kurze Bilanz der Gesamtwehr Buchen sowie den Lehrgangsplan bekannt, und informierte, dass künftig die Sirenenüberprüfung immer am ersten Samstag im Monat stattfinden werde. Eine erfreuliche Mitteilung konnte Rösch der Hettinger Wehr machen, denn es ist ein neues Feuerwehrauto Lf10 in Aussicht gestellt.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr dankte der Hettinger Wehr für ihren Dienst am Nächsten und beleuchtete die gesamte Feuerwehrarbeit im Neckar-Odenwald- Kreis, die mit 1500 Einsätzen vielfältigster Art im Jahre zu Buche schlägt.

Mit dem Ausblick auf die bevorstehende Übung des Ausrücke-Bereichs 3 im April und das Maibaumfest beendete Kommandant Rainer Mackert die zügig verlaufene Versammlung. KM

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018