Lebendige Lyrik, bewegende Momente

Buchen.Für viele Schüler ist die Lyrik in der Schule ein ungeliebtes Thema. Oftmals erscheinen die Texte zu kompliziert oder zu fern von der Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden. Wie also bringt man Gedichte den Schülern näher? Vielleicht, indem man Gedichte lebendig werden lässt, ihnen einen Kontext gibt.

Im Rahmen des landesweiten Frederick-Tages las deshalb die Autorin Marion Tauschwitz an der Helene-Weber-Schule Buchen aus ihrer Biographie über die jüdische Autorin Selma Merbaum vor und schuf in ihrem Vortrag eine Lebendigkeit, die die Schüler der Jahrgangsstufe 2 des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums förmlich mitriss.

Die Heidelberger Autorin Marion Tauschwitz ist vielen Lyrikbegeisterten wegen ihrer Biographie der verstorbenen Dichterin Hilde Domin bekannt. Tauschwitz begleitete die Schriftstellerin in ihren letzten Jahren und brachte, nach deren Tod, den Schriftverkehr der Literatin heraus und warf damit ein ganz neues Licht auf Domin. Daneben verfasste Tauschwitz auch eigene Werke wie den Thriller „Der Gesang der Schneckenhäuser“, welcher von sexuellem Missbrauch in der Familie handelt.

Kurzes, aber bewegtes Leben

Ihr 2014 veröffentlichtes Buch „Selma Merbaum. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben“ beinhaltet sowohl eine Biographie, als auch die Geschichte der jüdischen Schriftstellerin Selma Merbaum, die nur 18-jährig 1942 in einem rumänischen Gefangenenlager an Typhus starb. Das kurze, aber bewegte Leben der jungen Dichterin war Gegenstand der Autorenlesung und bewegte Schüler wie Lehrer gleichermaßen.

1924 geboren, wuchs Merbaum in der deutschsprachigen, bildungsbürgerlich geprägten Bukowina auf, welche vor dem Ersten Weltkrieg Teil der österreichischen Doppelmonarchie gewesen war und im Anschluss zu Rumänien gehörte, welche die deutsche Sprache verbot. Der damit verbundene Konflikt und die Sehnsucht nach Identität und Freiheit spiegeln sich als Hauptthematik in den Gedichten Merbaums wider. Dabei machte Tauschwitz in ihrem Vortrag unmissverständlich klar, wie wenig Zeit der jungen Dichterin zum Träumen blieb. Schon 1939 änderte sich Merbaums Umfeld erneut, als die Sowjetunion in die Bukowina einmarschierte und die Bevölkerung fortan sowjetisch wurde.

Mit Hitlers Vernichtungsfeldzug kamen die alten Besatzer wieder zurück und veranstalteten unter der jüdischen Bevölkerung ein Massaker, welches als „Blutjuli 1941“ in die Geschichtsbücher einging. In diesen Tagen entstand auch Merbaums wohl bekanntestes Gedicht namens „Poem“, welches den unbändigen Willen weiterzuleben zeigt. Tauschwitz gelang es im Vortrag, dem zentralen Wunsch der Verstorbenen, „Ich will nicht sterben. Nein! Nein“ Lebendigkeit und Ausdruck zu verleihen. Wie eng Tauschwitz sich mit der bis dahin eher unbekannte junge Lyrikerin verbunden fühlt, spürte man dabei in jedem Moment. Besonders wenn sie von ihren Recherchen spricht, die sie auch nach Czernowitz, Merbaums Geburtsort, führten. Hier mischt sich auch Komik in das ernste Thema, wenn Tauschwitz von ihren Erlebnissen mit korrupten Grenzbeamten, unterbezahlten, aber hilfsbereiten Geschichtsprofessoren und Stadtplänen aus dem Druckjahr 1907, die nach wie vor aktuell sind, spricht.

Vorort-Recherche

Da nur wenig über Merbaum selbst bekannt war – selbst der korrekte Familienname oder das Sterbedatum ihres Vaters waren vor dem Erscheinen des Buches nicht sicher – arbeitete Tauschwitz rund drei Jahre an ihrem Buch. Doch dank der Recherchen kann man sich nun ein deutlicheres Bild der jungen Frau machen, die Tauschwitz als tatkräftige, politisch interessierte Frau beschreibt. Selbst als sich Merbaum in Gefangenschaft befand, gab sie ihre Entschlusskraft nicht auf: Immer wenn es Erschießungen gab, nahm sie die Kinder des Lagers mit sich und erklärte ihnen die Natur, um sie von den Schrecken abzulenken. Wie viel Eindruck der Vortrag auf die Schüler machte, konnte man anhand der sich anschließenden Fragerunde sehen.

Inwiefern Merbaums Schicksal Tauschwitz im Alltag beeinflusse oder warum sie keinen Roman aus dem Leben der jungen Dichterin gemacht habe. Oder ganz allgemeine Fragen, die das Schreiben betreffen: Wie sie zu ihren Büchern stünde, ob sie Schreibblockaden kenne (kennt sie nicht) und wie sie mit schlechten Kritiken umgehe (nützlich, insbesondere weil sie den Bekanntheitsgrad erhöhen und Leser neugierig machen). Am Ende aber standen, auch im Hinblick auf das herannahende Abitur, ganz lebensweltliche Fragen im Raum, etwa wie man einen guten Essay schreiben könne.

