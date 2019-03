Buchen

Fastnachtsumzug in Hettingen FG-Motto lautete „Scheint et Sunn richdich schö, leeft et Tonne vun ellee“ / 18 Gruppen unterhielten hunderte Zuschauer / Sonne kam noch rechtzeitig heraus

„Lebendige“ Mülltonnen von treuen Strohbären begleitet