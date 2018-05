Lebensart und Kultur kennengelernt

Anzeige

Die Buchener waren von Einheimischen und Touristen umringt. Viele zückten ihre Smartphones und fotografierten oder filmten dieses ungewöhnliche Schauspiel. Molly Malone war eine Fischhänderin, die in einem gleichnamigen Lied besuchen wird. Ihr Denkmal gilt als eines der Wahrzeichen der irischen Hauptstadt.

Klosteranlage besichtigt

Am dritten Reisetag verließ die Gruppe Dublin und besichtigte die Klosteranlage Clonmacnoise. Diese am Fluss Shannon und einer Handelsstraße gelegene Anlage gründete der Mönch und Heilige St. Clarán im sechsten Jahrhundert. Sie entwickelte sich zum geistlichen und geistigen Zentrum Irlands. Viele bedeutende Bücher wurden dort geschrieben. In den Ruinen der Kathedrale stimmte der Chor aus Buchen Rheinbergers „Kyrie“ sowie „Abide with me“ von William Henry Monk und „Alta trinita beata“ aus dem 15. Jahrhundert an. Viele Touristen unterbrachen ihre Besichtigung, um den Gesang zu genießen. Sogar die Vögel hielten während des Vortrags in ihrem Krächzen inne.

Am Nachmittag desselben Tages stand die Besichtigung der Stadt Galway auf dem Programm, die an der Westküste gelegen ist. Die 80 000-Einwohner-Stadt verfügt über einen kleinen, malerischen Stadtkern mit vielen Restaurants, Pubs und Geschäften. Sie gilt als Zentrum der Straßenmusik. Das kam dem Chor aus dem Odenwald natürlich sehr entgegen. Mit seinem Gesang überraschte er Touristen und Einheimische gleichermaßen, die wesentlich kleinere musizierende Ensembles in der Fußgängerzone gewohnt sind.

Der nächste Tag war dem Connemara-National-Park gewidmet. Dort besichtigten die Buchener die Kylemore Abbey mit ihren wunderschön angelegten Gärten. Die Abtei wurde ursprünglich als Schloss erbaut. Im Jahr 1920 ließen sich dort Benediktiner-Nonnen nieder, die dort unter anderem ein internationales Mädcheninternat einrichteten. Dieses wurde im Jahr 2010 geschlossen. Auch hier sang „Cantamus“ in einer Kapelle vor zahlreichen Zuhörern, die vom Gesang und der Akkustik begeistert waren.

Herrliche Akustik

Touristische Höhepunkt der Reise waren sicher die weltbekannten „Cliffs of Moher“ an der Westküste im County Clare. Die Klippen erstrecken sich über acht Kilometer und ragen rund 120 Meter senkrecht in die Höhe. Von dort steuerte „Cantamus“ einen idealen Ort an, um das bekannte irische Lied „Whiskey, you’re the devil“ in einem Satz von Chorleiter Michael Wüst anzustimmen: die Whiskey-Destillerie Tullomore. Dort wurden den Sängerinnen und Sängern das Herstellungsverfahren des hochprozentigen Getränks erläutert, bevor sie ein Gläschen zum Probieren erhielten und dem Whiskey musikalisch ihre Reverenz erwiesen. Mit einem besonderen Erlebnis endete die Reise schließlich am Fronleichnamstag. Im Rahmen einer Konzertreihe gestaltete der Chor in der mittelalterlichen „Christ Church Cathedral“ ein halbstündiges musikalisches Programm. Eine herrliche Akustik, ein wunderschönes Ambiente und ein dankbares Publikum sorgten für den idealen Abschluss einer außergewöhnlichen Reise. mb

