Lebenshilfe-Häuser werden eingeweiht

Anzeige

Hainstadt.Ab sofort kann man trockenen Fußes vom Begegnungshaus der Lebenshilfe in Hainstadt in das Übernachtungshaus wechseln: In knapp einem Jahr Bauzeit wurde es geschafft, eine bauliche Verbindung der beiden Lebenshilfehäuser zu schaffen und einen zusätzlichen Raum für die unterschiedlichen Aktionen und Gruppenarbeiten der Lebenshilfefamilie zu gewinnen.

Tag der offenen Tür

Gefeiert wird das mit allen, die dazu beigetragen haben, und mit der Bevölkerung. Am Samstag, 9. Juni, ist um 14.30 Uhr die feierliche Einweihung und am Sonntag, 10. Juni, wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Dankgottesdienst gestartet. Danach können bei einem „Tag der offenen Tür“ die Veränderungen im gesamten Lebenshilfezentrum besichtigt werden.

Für die Besucher gibt es neben der Gelegenheit zum Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Erfrischendem. Außerdem wurde ein buntes Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß zusammengestellt.