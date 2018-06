Lebensweg war stets eng mit dem TSV verbunden

Anzeige

Buchen.Eng mit dem TSV Buchen ist der gemeinsame Lebensweg von Renate und Erwin Künzig aus Buchen verbunden, die am heutigen Donnerstag das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern.

Erwin Künzig wurde am 12. November 1932 in Schweinberg geboren und hatte vier Geschwister. Auf den Schulbesuch folgte eine Bäckerlehre im damaligen Hardheimer Bäckerei-Café Adelmann am Marktplatz, der sich Gesellenjahre in Gernsbach, Lohr am Main und Buchen anschlossen. In einer Backstube lernte er schließlich auch im Jahr 1956 seine Frau Renate kennen, die am 24. August 1937 in Buchen geboren wurde und mit einem Bruder aufwuchs. „Erwin arbeitete in einer Bäckerei in der Marktstraße, in die ich täglich ging“, erklärt Renate Künzig, die bedingt durch den frühen Tod des Vaters nach dem Schulbesuch zum Lebensunterhalt der Familie beitrug, indem sie in der Druckerei Wittemann arbeitete. Geheiratet wurde am 28. Juni 1968 – und auch zur Hochzeit haben die Eheleute eine nette Anekdote auf Lager: „Weil die Stadtkirche St. Oswald gerade um diese Zeit umgebaut wurde und nicht zur Verfügung stand, heirateten wir eben in der damaligen Krankenhauskirche in der Hettinger Straße“, blickt das Jubelpaar zurück.

Nachdem die Söhne Harald, Helfried und Carsten zur Welt kamen und 1966 das Eigenheim im damals unbebauten Gebiet „Am Langen Graben“ bezogen wurde, kümmerte sich Renate Künzig um die Familie, während ihr Gatte zunächst bei der Firma OKW Arbeit fand. 1963 wechselte er nach einem Unfall zur Stadtverwaltung Buchen und fand als Stadionhausmeister seine eigentliche Berufung:.