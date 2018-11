Lebenswertes Leben auf dem Land

Buchen.Als Veranstaltungsort für die Klausurtagung hatte die CDU-Fraktion im Buchener Gemeinderat bewusst das Krankenhaus gewählt: „Eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger Baustein für die zukunftsorientierte Ausrichtung unserer Stadt – neben den niedergelassenen Ärzten ist die Klinik hier ein wichtiger Faktor“, betonte Fraktionssprecher Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker bei der Begrüßung der über 20 Fraktionsmitglieder und Ortsvorsteher.

In einem ausführlichen Referat stellte Klinikgeschäftsführer Norbert Ahrens die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken in den letzten fünf Jahren dar. Es sei gelungen, die wirtschaftliche Lage deutlich zu bessern. Unverändert gebe es allerdings erhebliche „Altlasten“ im Bereich der Instandhaltung der Gebäude und der Medizintechnik. Die Rahmenbedingung der Finanzierung werde den Belangen der sogenannten „kleinen Krankenhäuser“ bis 200 Betten nicht gerecht.

Nach dem Motto „Eine Klinik an zwei Standorten“ habe man eine Spezialisierung in bestimmten Bereichen vorangetrieben, um kostspielige Doppelvorhaltungen zu reduzieren.

Mit mehr als 1000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 70 Millionen Euro seien die Kliniken nicht nur ein Standort-, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor.

Landrat Dr. Achim Brötel erklärte, die Identifikation mit dem Buchener Krankenhaus sei traditionell sehr hoch, doch sei machen Bürgern trotz aller Öffentlichkeitsarbeit immer noch nicht bewusst, wie leistungsfähig die beiden Häuser seien und welche Leistungen mit hoher Qualität vor Ort möglich seien.

Mehr Patienten als Mosbach

Mit über 9000 stationären und mehr als 20 000 ambulanten Fällen versorge der Klinikstandort Buchen derzeit sogar etwas mehr Patienten als der Standort Mosbach.

Die geplanten Baumaßnahmen in Buchen seien dringend geboten, um das immerhin 50 Jahre alte Haus zu ertüchtigen. Aus seiner Sicht stehe der ländliche Raum in drei Themenbereichen vor besonders großen Herausforderungen: Mobilität, Bildung und eben die Gesundheitsversorgung.

Bezüglich des demographischen Wandels sei nicht nur die alternde Gesellschaft in den Blick zu nehmen, sondern es müsse klar sein, wie man jungen Familien „Mut zum Kind“ machen wolle. Die bewusste Entscheidung für eine Geburtshilfe an beiden Klinikstandorten sei hier ein wichtiger Baustein. Die Spitzenplatzierung des Landkreises bei der Geburtenrate in Baden-Württemberg rechtfertige diesen Schritt.

In der anschließenden Sitzung der CDU-Fraktion befassten sich die Gemeinderäte und Ortsvorsteher mit den Zukunftsperspektiven für Buchen und die Ortsteile. Ein reger Austausch führte zur Identifikation verschiedener Themenfelder wie der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als ein Faktor für die Gewinnung von Arbeitskräften. Dabei sei es wichtig, die weitere Infrastruktur im Blick zu behalten. Neben der bereits diskutierten Gesundheitsversorgung seien hier besonders Bildungsangebote und Einkaufsmöglichkeiten, aber auch Straßenbau und „unpopuläre“, aber kostenintensive Themen wie beispielsweise die Kläranlagen im Stadtgebiet zu nennen.

Mit der sehr differenzierten, vielfältigen Schullandschaft sei Buchen exzellent für die Zukunft gerüstet, Investitionen erfolgten dabei nicht nur im Rahmen des Großprojekts Burghardt-Gymnasium Buchen, sondern auch an in den anderen 15 Schulen.

Wichtiger Aspekt sei die Integration von Neubürgern gleich welcher Herkunft, denen die umfangreichen Angebote nahegebracht werden müssten, die beispielsweise die zahlreichen Vereine im sportlichen wie kulturellen Bereich unterbreiteten.

Wichtig sei es, Besuchern wie Bewohnern noch deutlicher zu machen, wie lebenswert das Leben auf dem Land, gerade aber auch in der Gesamtstadt Buchen sei.

Im Hinblick auf die Kommunalwahlen war man sich einig, dass es wichtig sei darzustellen „wofür, nicht wogegen“ man stehe.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018