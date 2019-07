Leerstand in den Ortskernen im Blick

Buchen.Der CDU-Stadtverband und die Junge Union starten am Samstag, 6. Juli, zur jährlichen Radtour rund um Buchen. Beginn ist um 13.30 Uhr vor dem Rathaus. Abschluss bildet ein Besuch auf dem Feuerwehrfest in Bödigheim.

Mehrere Stationen

Die Route führt durch Buchen nach Hettingen, danach weiter nach Götzingen. Die Tour steht unter dem Motto „Leerstand in den Ortskernen – Wie kann man diesen beheben?“. Willkommen sind alle Bürger. Station ist in Hettingen um 14.30 Uhr am Latschari und um 16 Uhr in Götzingen am Dorfplatz.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.07.2019