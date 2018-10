Lehrermangel an Helene-Weber-Schule kein Thema

Buchen.Anlässlich der jeweils im Oktober stattfindenden Klassenpflegschaftssitzung trafen sich an der Helene-Weber-Schule Buchen Eltern und Lehrer zu einem ersten Austausch. In den einzelnen Klassen wurden die Eltern zunächst über den Entwicklungsstand der Klasse, die Schul- und Hausordnung, geplante Praktika sowie schulische und außerschulische Veranstaltungen informiert.

Die Wahl der Elternvertreter brachte folgende Ergebnisse:

Sozialwissenschaftliches Gymnasium (SG) E b: Dirk Mackert und Susan Thürl. – SG E a: Martina Müller-Frank und Katja Herkel.

SG J 1: Jutta Pattengale-Wetterauer und Volker Kalb. – SG J 2: Thomas Grün, Corina Jany und Susanne Grauer-Raitz

Berufskolleg I (Gesundheit und Pflege) – 1 BK 1: Stephanie Kampa und Martina Grabietz.

BK 2 P 1: Nadja Münch und Heike Spilak.

Zweijährige Berufsfachschule (Hauswirtschaft und Pflege) – 2 BF H 2: Daniela Graner und Melanie Brocker.

2 BF P 2: Katrin Habermann.

Berufsfachschule Pädagogische Erprobung (BF PE 1: Timo Steichler und Marion Kirchgeßner.

BF PE 2: Julia Schork. BF PE 4:Ludmilla Schmidt und Claudia Werner.

Berufsfachschule für Kinderpflege ( 2 BF HK 1: Melanie Scherl und Daniela Schmitt.

2 BF HK 2: Lidia Hörner.

Im Anschluss eröffnete Oberstudiendirektor Christof Kieser die konstituierende Sitzung. Er betonte, dass ihm als Schulleiter alle Schularten gleich wichtig seien und es an der HWS keine wichtige und unwichtige Schulart gäbe. Jeder Schüler hätte hier also das Recht, auf seinem Niveau zu lernen und zu arbeiten. Besonders wichtig sei dabei auch die Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern und eben den Eltern. Bei der Wahl der Elternbeiratsvorsitzenden wurden Timo Steichler und Thomas Grün als dessen Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Sie nehmen in ihrer Funktion auch als Elternvertreter in der Schulkonferenz teil. Ebenfalls in die Schulkonferenz wurden Katja Herkel, Marion Kirchgeßner und Julia Schork gewählt.

Wie immer wurden die Elternvertreter über die aktuellen Schülerzahlen und die Lehrerversorgung informiert. So seien dieses Jahr rund 400 Schüler und 55 Lehrkräfte an der Schule beschäftigt. Besonders betonte Kieser, dass die Lehrerversorgung gut sei, was keine Selbstverständlichkeit, wenn man die aktuellen Nachrichten zur Bildungspolitik verfolge. Schwierig bleibe die Raumsituation, der man aber durch die gute Kooperation mit den Nachbarschulen begegnen würde.

Dennoch tut sich baulich viel an der Schule: So wurde der Außenbereich erneuert, insbesondere das Eingangsportal. Ein Wasserspender und eine neue Musikanlage seien ebenfalls im letzten Jahr installiert worden.

Und auch in Zukunft werden einige Problembereiche angepackt: Die Renovierung der Toiletten und des Untergeschosses sowie der Bau einer überdachten Fahrradanlage seien bereits vom Schulträger, dem Neckar-Odenwald-Kreis, genehmigt worden. Ebenso entstünde eine neue Homepage der Schule. Auch ein grünes Klassenzimmer im Freien sei bereits in Planung.

Am Ende gab der Schulleiter einen Hinweis auf das aktive Schulleben der HWS: Zum Beispiel hatte die SMV einen Müllaktionstag ins Leben gerufen. Die Aktion war ein voller Erfolg, hält sich der Müll in den Räumen doch seitdem in sichtbaren Grenzen. „Für uns als Schule mit hauswirtschaftlichen und gesund-heitlichen Profil ist die Hygiene und die Sauberkeit ein hohes Gut, welches wir auch unseren Schülern mit auf den Weg geben sollten“, wie Kieser erklärte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018