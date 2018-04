Leistungen und Sprache überzeugten

Anzeige

Freies Sprechen wurde in einem ganz besonderen Projekt an der Meister-Eckehart-Schule in Buchen geübt.

Buchen. Das freie Sprechen gehört in vielen Bereichen des Lebens zum „guten Ton“: Was bei Referaten in der Schule beginnt, setzt sich im Beruf über Vorträge und Präsentationen fort. Auf freies Sprechen mit und ohne Textvorgaben konzentrierte sich das seit Dezember durch David Grimaud und Isabelle Semma („Werkstatt Schule“ Heidelberg) an der Meister-Eckehart-Schule durchgeführte „KooBo“-Projekt (kooperative Berufserfahrung), dessen Abschluss und Zenit am Freitag die Aufführung in der Sporthalle war.

14 Jugendliche beteiligt

Beteiligt waren 14 Jugendliche der achten und neunten Klasse. „Nachdem bereits im vergangenen Schuljahr Gespräche geführt wurden, stellte die Schule den Antrag beim Kultusministerium“, erinnerte Isabelle Semma und verwies auf zwei eng zusammenarbeitende Gruppen: „Jeder muss auf die Bühne und sich dem Publikum zeigen.“