Lena Brigitte Ihrig und Dominic Zahn sind die Jahrgangsbesten

Buchen.Vorbei ist die Leidenszeit der Abschlussklassen am Technischen Gymnasium in Buchen. Nach den letzten mündlichen Prüfungen am Mittwochvormittag unter der Leitung von Oberstudiendirektorin Dr. Helga Waller-Baus von der Albert-Schweizer Schule in Sinsheim, konnten alle 39 Schüler der Klassen Technik, Management und Informationstechnik aufatmen und sich über ihr bestandenes Abitur freuen.

Schulleiter Oberstudiendirektor Konrad Trabold war es vorbehalten, den Absolventen zu ihre Reifeprüfung zu gratulieren, die in diesem Jahr mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,4 wiederum einen ausgezeichneten Schnitt vorweisen konnten.

Besondere Leistung

Mit Lena Brigitte Ihrig aus Dallau und Dominic Zahn aus Großheubach gingen die beiden Jahrgangsbesten mit einem Notendurchschnitt von 1,2 hervor, während mit David Roos, Nico Wursthorn und Kilian Leutner (1,3), sowie Leon Tschollar (1,4) weitere vier Absolventen mit einer eins vor dem Komma abschließen konnten, die vom Technischen Leiter des Gymnasiums Studiendirektor Alfons Pföhler besonders hervorgehoben wurden. Der nutzte die Gelegenheit, sich bei den Klassenlehrern Studiendirektorin Renate Juschkat und Oberstudiendirektorin Dorothee Rittmann für ihre geleistete Arbeit zu bedanken.