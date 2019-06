Licht am Ende des Tunnels mit „Subterran“

Bödigheim.Jochen Damian Fischer erschafft in seinen plastischen Arbeiten eine Umkehrung der Wertung zwischen Ober- und Unterwelt. Der Künstler erobert unterirdirsche Räume und Plätze, die unserem urbanen Leben zugeordnet sind – und ermöglicht dem Betrachter den Zugang zu einer Zwischenwelt.

Rückblickend begann die künstlerische Arbeit von Jochen-Damian Fischer damit, dass er tatsächlich zwischen 2011 und 2014 in die urbane Unterwelt abtauchte“ und eine Reihe von Arbeiten in den Rohren und Schächten der Kanalisation entwickelte. Die isolierten Räume mit ihrer Dunkelheit, ihrem ganz eigenen Raumgefühl und ihrer Fremdheit inspirierten den jungen Künstler zu seinen plastischen Arbeiten.

Die Thematik seiner Werke lässt in gewisser Weise den eigenen Weg, den Werdegang des Künstlers erkennen. Der junge Jochen Damian Fischer interessierte sich bereits früh für Musik, Punkrock und die alternative Szene Freiburgs bestimmten bald darauf sein Leben. Er machte eine Ausbildung zum Erzieher und studierte für einige Semester Kunstpädagogik, bis er den Weg als freier Künstler wählte. In seinen Arbeiten interessieren ihn alternative Welten und die Möglichkeit, gewohnte Denkmuster in Frage zu stellen.

In die Unterwelt

Der Künstler lebt und arbeitet in Stuttgart und ist neben seiner künstlerischen Arbeit nach wie vor als Schlagzeuger aktiv. Für „Subterran“ entwarf Fischer einen sechs Meter langen Tunnel unter der Erde. Über eine Treppe soll der Besucher auf diesen mit Wellstahl verkleideten Weg in die Unterwelt geleitet werden. Der Tunnel und dessen Verlauf sind von außen nicht zu erkennen.

Der schmale Weg führt über zwei Knickstellen in das Innere eines Zylinders: Das Tageslicht wird unterbrochen, man erkennt kaum die Hand vor Augen. Der Gang wird bestimmt durch die niedrige Raumhöhe, den Klang der eigenen Schritte und den spärlichen Lichteinfall. Es ist das Gefühl, eine Parallelwelt zu betreten, vom außen abgeschirmt zu sein – aufregend, beklemmend; ein ganz eigenes Raumerlebnis eröffnet sich. Der Weg mündet in den Innenraum eines Zylinders. Der dunkle Tunnel ist Ein- und Ausgang zugleich. Der kreisförmige Raum hat eine Höhe von sieben Metern. Er ist zum Himmel geöffnet – die einzige Lichtquelle in diesem Raum innerhalb des Erdreichs.

Durch den Übergang von einem engen dunklen, unterirdischen Raum in eine breite, zum Firmament geöffnete Röhre erlebt der Besucher eine Brechung der Dimensionen. Der Titel „Subterran“ kommt aus dem Lateinischen (sub = unter; terra = Erde). In der Geologie gilt subterran jedoch als ein Synonym für den Begriff „unterirdisch“. Eben dieses Erleben will der Künstler ermöglichen: Ein Eintauchen in eine unterirdische, fremdartige Welt mit ihren ganz eigenen Klängen, ihren Gerüchen und ihrer Dunkelheit. Die Sinne werden geschärft, es wird ein Gefühl von Furcht und leichter Unsicherheit bei Betreten dieser neuen, fremdartigen Welt unter der Erde erzeugt. Darauf folgt ein Gefühl von Gelassenheit, ein Beruhigt-Sein, wenn das Licht in den Zylinder fällt.

