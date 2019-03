Liederabend im Götzenturm

Hettigenbeuern.Einen Liederabend unter dem Motto „Aufbruch“ gestaltet Elisabeth Sandel am Freitag, 15. März, um 19 Uhr im Götzenturm in Hettigenbeuern. Die Liedermacherin gastiert beim Heimatverein und will mit ihren Liedern seelische Einblicke geben und besingt große und kleine Ereignisse des Lebens. Sie lädt ein, den „Aufbruch“ auch im Fühlen und Denken zu wagen. Es werden an diesem Abend Lieder einer Therapeutin und Lebensberaterin geboten, die unter die Haut gehen, deren Themen jeder kennt, auch wenn sie im Alltag oft in den Hintergrund treten. Karten gibt es seit Anfang März im Vorverkauf beim Verkehrsamt der Stadt Buchen, bei der Volksbank Franken in Buchen und Mudau. Kartenbestellungen können auch beim Vorsitzenden des Heimatvereins Manfred Lauer, Telefon 06286/840, oder beim stellvertretenden Vorsitzenden und Ortsvorsteher Günther Müller, Telefon 06286/429, erfolgen.

