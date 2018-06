Liedergottesdienst mit Stefan Rauch

Anzeige

Buchen.Der Gitarrist, Liedermacher und Chorleiter Stefan Rauch gestaltet am Sonntag, 24. Juni, zusammen mit Sarah Öchsner (Flöte) einen Konzeptgottesdienst zum Thema „Nächstenliebe“ in Buchen. Um dem gemeinsamen Singen mehr Raum zu geben, verzichtet der Künstler dabei auf Elemente der gewohnten Liturgie. Neben bekannten und neuen Gemeindeliedern werden auch Liedermacherstücke zum Vortrag kommen. Thematischen Schwerpunkt bildet das Gleichnis vom barmherzigen Samaritaner und die Frage, woran es liegen kann, dass manche Herzen von der Not anderer tief berührt sind und andere nicht? Der Liedergottesdienst am 24. Juni in der evangelischen Christuskirche in Buchen beginnt um 10 Uhr.