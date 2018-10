Lilli wird bald in die freie Natur entlassen

Rehkitz Lilli wurde von Irmgard und Peter Müller aus Hettingen aufgezogen, weil die Mutter bei der Geburt vom Mähwerk erfasst wurde. Die Trennung steht nun kurz bevor.

Hettingen. Nur noch wenige Tage und dann wird das Rehkitz wieder in die freie Natur entlassen. Dank der fürsorglichen Rundumpflege von Irmgard und Peter Müller ist es gelungen, ein Rehkitz, das noch nicht ganz geboren war, groß zu ziehen.

Am 26. Mai wurde Peter Müller von einem Landwirt gerufen, dass er beim Futtermähen in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses eine Rehgeiß, die dort „ setzen“ wollte, so bezeichnet die Jägersprache den Geburtsvorgang bei Rehen, erfasst hatte. Sofort eilte er zum Platz des Geschehens und fand die getötete Rehgeiß sowie ihr totes Kitz. Ein weiteres Kitz war noch am Leben.

Geburtsgewicht von 1400 Gramm

Peter Müller trug dieses nach Hause, wo seine Frau Irmgard schon Vorbereitungen getroffen hatte. Das kleine Wesen mit einem Geburtsgewicht von 1400 Gramm stand alsbald – wenn auch – auf sehr wackeligen Beinen. Es gab Fieplaute von sich und verlangte schon nach Nahrung. Von einem Landwirt wurde die sogenannte Biestmilch besorgt. Biestmilch ist die erste Milch, die nach der Geburt von Säugetieren an ihre Nachkommen abgegeben wird. Da sie reich an Eiweiß, Vitaminen, Enzymen, Mineralien Aminosäuren und Antikörpern ist, versorgt sie die Neugeborenen optimal mit allen lebenswichtigen Stoffen. Nach acht Tagen wurde auf Ziegenmilch umgestellt, die Familie Müller von einem Ziegenhof in Waldbrunn holte. Seit einigen Wochen besteht die Flaschennahrung aus einem speziellen Milchaustauscher. Ehefrau Irmgard, die ebenso wie ihr Mann Peter ein großes Herz für dieses ihr nun anvertraute kleine Geschöpf hat, musste die erste Zeit viel Geduld aufbringen, um das Kitz mit der Schoppenflasche zu ernähren. Doch von Tag zu Tag ging es besser und das Rehlein erwartete schon seine Ersatzmutter zu den vier täglichen Fütterungszeiten.

Inzwischen errichtete Peter Müller unter Mithilfe seiner Söhne Matthias und Felix sowie seinem Bruder Paul ein geräumiges Gehege, das mit einem hohen Zaun umgeben wurde. Der Hausgarten und dazu noch ein großes Stück Wiese mit Bäumen, das der Nachbar Theodor Scheurich spontan zur Verfügung stellte, waren fortan der Lebensraum von Geiß-Kitz Lilli. Hier findet es auf über 300 Quadratmetern Fläche zusätzlich natürliche Nahrung.

Zwischen dem Kitz und den „Adoptiveltern“ hat sich im Laufe der Monate ein zutrauliches gutes Verhältnis entwickelt. Wohlwissend, dass ein Reh kein Schmusetier, sondern ein Wildtier ist und bleibt, soll es demnächst in die Freiheit entlassen werden. „Es wird uns etwas fehlen“, sagen beide, und fügen hinzu, sich glücklich zu schätzen, eine so zerbrechliches Kreatur großgezogen zu haben. Nun sei es jedoch an der Zeit, Lilli in ihren natürlichen Lebensraum ziehen zu lassen.

Das Ehepaar Müller handelte nach dem alten Jägerspruch, der da lautet: „Das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild, weidmännisch jagt wie sich’s gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt“. KM

