Lindenberg-Double in Eberstadt

Eberstadt.Die Zeit vergeht, das erste Benefiz-Event 2019 des Kinder- und Jugendhilfevereins „Help! Sommermärchen-Team“ rückt näher – das für die Region sicher einmalige Konzert mit dem „Panik-Paten“ und Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha am Samstag, 23. März, in der Halle in Eberstadt.

Rockige Party-Nacht

Dabei werden neben Rudi Wartha eine Reihe aus ganz Deutschland anreisender Musiker das Programm gestalten, so dass die Besucher ohne Frage eine rockige Party-Nacht mit Musik der 80-er Jahre unter der Regie der Caribic-DJs Hansi und Andreas erwarten dürfen. Karten sind erhältlich beim Dorfladen Holderbach in Götzingen, bei Möbel-Grammlich in Eberstadt, bei „Intersport MuM“ in Buchen, bei Reha-Fit in Osterburken sowie den Fremdenverkehrsämtern in Buchen und Walldürn.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019