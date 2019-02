Liveunterricht und Information

Buchen.Offene Klassenzimmer, Liveunterricht und jede Menge Informationen über die Bildungswege bietet die Helene-Weber-Schule für interessierte Schülern am Mittwoch, 20. Februar, von 12 bis 15.30 Uhr an. Da die Bewerbungsfrist für das neue Schuljahr 2019/20 am Freitag, 1. März, endet, besteht hier nochmals Gelegenheit, sich vor allem auch über die Profile Gesundheit/Pflege, Sozialwissenschaft und Ernährung /Hauswirtschaft zu informieren, da an der HWS alle Schulabschlüsse im beruflichen Kontext erreicht werden können. Zudem stellt sich die Berufsfachschule Kinderpflege mit staatlich anerkannter Berufsausbildung vor. Schüler und Eltern werden beim neuen BewO-Verfahren zur Anmeldung für das berufliche Gymnasium und das Berufskolleg unterstützt. Eine Anmeldung zu diesem Informationsnachmittag ist nicht nötig. Weitere Informationen unter www.hws-buchen.de.

