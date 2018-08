Los geht es in Buchen am 25. September mit „Hexen“

Buchen.Die Badische Landesbühne wird in der neuen Saison in Buchen wieder sieben Theaterstücke im Abendprogramm anbieten. Sechs Veranstaltungen werden in der Stadthalle aufgeführt, die siebte Vorstellung wird als Freilichtaufführung im Museumshof zu sehen sein.

Die Theatersaison startet am 25. September mit dem Stück „Hexen“, einem Kammermusical des deutschen Autors und Regisseurs Peter Lund und des amerikanischen Komponisten Danny Ashkenasi, gefolgt von „ Leben des Galilei“ von Berthold Brecht am 27. November. Mit der Komödie „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn startet die Landesbühne am 8. Januar ins neue Jahr. Spannend wird es am 5. Februar, wenn der Politthriller „Komplize“ von Joe Sutton aufgeführt wird. „Amerika“ von Franz Kafka, einem der wichtigsten Autoren der Moderne, kommt am 9. April auf die Bühne. Mit Glasmenagerie“ schuf Tennessee Williams ein „Erinnerungsspiel“ über den Wunsch jedes Menschen nach Selbstverwirklichung und persönlicher Freiheit. Auf dieses Theaterstück darf man sich am 28. Mai freuen. Lustig wird es dann beim Freilichtspiel am 25. Juni bei dem Stück „Don Camillo und Peppone“ von Giovannino Guareschi. Diese Abschlussveranstaltung findet bei schönem Wetter wieder im romantischen Museumshof statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018