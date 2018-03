Manch musikalische Kostbarkeit gehoben

Anzeige

Betont klassisch ließen es hernach die drei Solisten Bianca Breunig-Teichmann, Ute Noe und Bernhard Heinzmann angehen: Mit zwei Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart namens „Due pupille amabili“ und „Piu non si trovano fra mille amati“ begeisterten sie die Zuhörerschaft und vermochten auch mit der Aussprache des Italienischen sehr zu überzeugen. Schließlich kamen auch Anhänger fröhlicher Schlager voll auf ihre Kosten. Während sich Edi Farrenkopf bei der 1962 von Bobby Hebb ursprünglich als Soul-Song konzipierten und spätestens 1976 durch Boney M. zum Welthit aufgebauten Komposition „Sunny“ eine Pause gönnen durfte und die auch in diesem Fall äußerst gelungene Rhythmusarbeit dem Chor selbst überließ, war er bei der überaus gelungenen Interpretation von Udo Jürgens’ Hit „Ich war noch niemals in New York“ Teil einer ausgesprochen musikalischen Herrenrunde: Bernhard Schirmer, Bernhard Trabold, Bernhard Heinzmann, Jörn Pieper, Manfred Troll und Joachim Sunder ließen den Klassiker auf stimmgewaltige wie originelle Weise erklingen – garniert von Edi Farrenkopfs Piano-Akkorden, die mit einer liebevollen Hommage an Frank Sinatras „New York, New York“ auf die Spitze getrieben wurden.

Damentrio überzeugte

Auf die stimmgewaltigen Herren folgte das nicht minder klangstarke, aus Bianca Breunig-Teichmann, Miriam Farrenkopf und Tamara Schweiß bestehende Damentrio. Sie wussten mit dem leichtfüßig-energiegeladenen Klezmer-Chanson „Bei mir bist du schön“ zu gefallen und bewältigten perfekt den Sprung zwischen mehreren Sprachen. Einen Ausflug in die Gefilde der Popmusik unserer Tage unternahm das Ensemble mit dem 2008er Coldplay-Erfolg „Viva la Vida“ und der durch Agnetha, Björn, Benny und Annifrid – die als Mitglieder der schwedischen Formation ABBA Musikgeschickte schrieben – 1974 präsentierten Ode „Thank You For The Music“. Auch hier stand der Gesang im Vordergrund: Edi Farrenkopf wechselte von der Bühne ins Publikum. Seine alles andere als begrenzten stimmlichen Fähigkeiten stellte der Chor mit dem Traditional „Early One Morning“ zusätzlich unter Beweis; als gediegener und gefühlvoller Gegenpol folgte „Simple Gifts“.

Doch nun näherte sich das Programm langsam seinem Ende. Das tat es mit drei Stücken, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Der mehrstimmig dargebotene Popsong „Bring Me Little Walter Silvy“, das von Johannes Brahms skizzierte musikalische Portrait der „Waldesnacht“ und der lockere, aus dem 1967 erstmals aufgeführten, auf einem Fellini-Film basierenden Musical „Sweet Charity“ stammende Feelgood-Titel „Big Spender“ überzeugten mit grandioser Leichtigkeit des Seins, mit der jeder Beitrag der „Auftakt“-Formation unter die Haut gegangen war.

Mit nachdenklichen bis heiteren, von im Kontext passenden Bildern unterlegten Bonmots von Karl Valentin bis Heinz Erhardt bereicherten Susanne Lindlau-Hecht und Johanna Vering den Abend.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018