Manches Thema wurde aufgegriffen und auf die närrische Schippe genommen

Anzeige

Hettigenbeuern.Fastnacht im Sommer, das gibt es eigentlich nicht, aber beim gelungenen Jubiläumsfest „44 Jahre FG Scholzegasse“ stand die Faschenacht im Morretal dennoch im Mittelpunkt des Geschehens. Dem Glossieren von Ortsgeschehen hat sich die fastnachtliche Gemeinschaft rund um die Familie Meixner, Hausnamen des Anwesens ist „Scholze“, seit nunmehr 44 Jahren verschrieben und hat dadurch wesentlichen Anteil am Erhalt und der Gestaltung des Umzuges am Fastnachtsdienstag in Hettigenbeuern. So manches Thema, manchmal auch heikle Dinge, wurde in den über vier Jahrzehnten aufgegriffen und auf die närrische Schippe genommen.

„44 Jahre, wie schnell die Zeit vergeht, 44 Jahre die FG Scholzegasse schon besteht“ zum Jubiläumsfest begrüßte „Alterspräsident“ Eugen Meixner alle Mitglieder, Gäste, Freunde und Unterstützer sowie insbesondere die Abordnung der FG „Götzianer“. Eugen Meixner erinnerte an die Entstehung der Ära Scholzegasse im Jahr 1970 und die erstmalige „urkundliche Erwähnung“ im Jahr 1974. Auf seine Initiative, so erinnerte Eugen Meixner habe man 1970 erstmals an einem Fastnachtsumzug in Hettigenbeuern teilgenommen.

Das erste Motto lautetet „Hätt de Cläri net die Schiss, der erste Platz wär ihm gewiß“. Eugen Meixner erinnerte auch an den traurigen Nepomuk ebenso wie an die Agrarspitze an EU-Plan und einen erlegten zahmen Keiler nach wilder Treibjagd. Nachdem der Zulauf immer größer geworden sei, entschlossen sich die Verantwortlichen, auch auf Anregung von Thomas Repp, eine eigene FG zu gründen. Im Jahr 1974 war die erstmalige Teilnahme mit einem Plakat „FG-Scholzegasse 1974“ am Fastnachtsumzug in Hettigenbeuern.