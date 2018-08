Manuel Müller leitet die Sparte Fußball

Anzeige

Hettingen.Die alljährliche Spartenversammlung der Fußballer des FC „Viktoria“ Hettingen fand im heimischen Sportheim statt. Der scheidende Spartenleiter, David Dittrich, begrüßte alle Gönner, Freunde, Spieler und Funktionäre des FC Hettingen, ehe er dann auf das vergangene Spieljahr 2017/2018 zurückblickte.

Wiederaufstieg gelang

In die Verbandsrunde 2017/2018 sei der FC mit einer ganz klaren Zielsetzung gestartet: dem sofortigen Wiederaufstieg.

Nach einer schwierig in Gang kommenden Hinrunde mit starken Gegnern und einigen Ausfällen auf Schlüsselpositionen habe man sich in der Rückrunde deutlich steigern können und somit das erhoffte Ziel, die Rückkehr in die Kreisliga, erreicht. Die 2. Mannschaft unter der Leitung von Manuel Dittrich konnte in der vergangenen Saison wieder in der B-Klasse auf Punktejagd gehen und schloss am Ende mit dem 7. Tabellenplatz ab.