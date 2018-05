Margot Leitz als Vorsitzende wiedergewählt

Anzeige

Über die sportlichen Aktivitäten informierte anschließend Sportleiter Anton Schmitt. Er verlas in seinem Bericht ausführlich die Ergebnisse der Hettinger Schützen bei den Landesmeisterschaften sowie in den Rundenwettkämpfen in den verschiedenen KK und Luftgewehr-Disziplinen. Auch die beachtlichen Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2018 fanden in seinem Bericht Erwähnung.

Schatzmeister Günter Leitz legte daraufhin den Kassenstand offen. Er konnte dabei einen positiven Kassenstand vermelden. Er merkte an, dass die hohen Abgaben an die übergeordneten Verbände und die immer weiter steigenden Betriebskosten die Kasse sehr stark belasten. Zum Ende seiner Ausführungen appellierte er an die Mitglieder, sich bei der Bewirtung der Vereinsgaststätte stärker zu engagieren, da der Verein auf diese Einnahmen angewiesen ist. Die Kasse wurde von Gerhard Raab und Walter Vogel geprüft. Gerhard Raab bestätigte dem Kassenwart in der Versammlung eine einwandfreie Kassenführung. Auf seinen Antrag hin wurde die Vorstandschaft auch einstimmig entlastet.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Vereinsmitglieder geehrt: Vereinsehrennadel in Bronze erhielt Thorsten Konrad für zehnjährige aktive Mitgliedschaft. Für 20-jährige Mitgliedschaft passive Mitgliedschaft wurden David Gremminger, Eva Gremminger, Phillip Kirchgessner, Christof Mackert, Sebastian Müller und David Schwing mit der Vereinsehrennadel in Silber ausgezeichnet. Für 20-jährige aktive und für 30-jährige passive Mitgliedschaft erhielten Oliver Schmitt und Albert Bechtold die Vereinsehrennadel in Gold.

Als Vertreter der örtlichen Vereine überbrachte Arno Theobald die Grüße an die Versammlung und übernahm dann das Amt des Wahlleiters für die anstehenden Wahlen, bei denen die Vorsitzende sowie die beiden Stellvertreter zu wählen waren.

Margot Leitz wurde hierbei als Vorsitzende wiedergewählt und Bernd Mackert im Amt des zweiten Vorsitzenden sowie Regine Mackert als dritte Vorsitzende bestätigt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.05.2018