Markus Dosch übernimmt das Amt des Vorsitzenden

Damit kann die SPD Buchen mit einem neuem, vergrößerten Team in enger Zusammenarbeit und einer Art Doppelspitze in die Zukunft starten. Geplant sind Veranstaltungen, gemeinsame Treffen und Aufbau eines Netzwerkes. Ebenso konnte man mit der Fusion der Ortsvereine Buchen, Bödigheim und Eberstadt eine weitere Veränderung erleben. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Der Buchener Ortsverein der SPD trifft sich die nächsten Male am 25. Juni um 18.30 Uhr in der Zentralgewerbeschule zum Vortrag Arbeit 4.0, am 16. Juli beim politischen Stammtisch „Roter Rettich“ im Gasthaus „Zum Schwanen“ zum Thema Tourismusangebote in Buchen und am 20. Juli zur Kreismitgliederversammlung. do

