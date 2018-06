„Mary loves Birds“ rockte

Anzeige

Die in ihrer Grundbesetzung mit Musikern aus Walldürn und Heidelberg bestückte, am Freitag um zwei Gastmusiker ergänzte Pop-Rock-Formation präsentierte sowohl eigenes Material als auch Coversongs und hatte ihr Publikum vom ersten Titel an voll im Griff.

Hochwertiger musikalischer Mix

Sympathisch dargebotene Lieder wie „Brighter than The Sun“, die mitreißend-eingängige Eigenkomposition „California Sun“, „All About The Bass“, die als überaus hochwertig und authentisch zu bezeichnende Interpretation des erstmals 1967 von Nancy Sinatra und Lee Hazlewood aufgenommenen Klassikers „Summer Wine“ als Ode an ein möglicherweise auch am Vorsommerfest konsumiertes Getränk, der vor treibender Energie nur so strotzende Rocksong „Sex And Candy“ oder das ebenso interessante und geschmackvolle Cover des Welthits „Torn“ – 1999 von Roland Kaiserunter dem Titel „Ausgebrannt und leer“ in die deutsche Sprache transferiert – begeisterten die Zuhörer und sorgten für eine ausgeruhte, gemütliche Stimmung, die perfekt zu einem Sommerabend passte.

Nicht zuletzt der durch „Mary Loves Birds“ vorgebrachte, sehr ausgewogene und qualitativ hochwertige musikalische Mix aus eigenen und gecoverten Stücken sorgte dafür, dass Jung und Alt sich bei dem Fest freuten.

Große Freude herrschte bei der Rocknacht aber gleichsam unter den jungen Nachwuchsmusikern, und zwar nicht nur ob der begeisterten Zuhörer, sondern natürlich ebenso durch mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro verbundenen Sieg des Nachwuchs-Bandfestivals, dessen Jury auch in diesem Jahr Mitglieder des Jugendchors, der Stadtkapelle Buchen sowie der Fränkischen Nachrichten angehörten.

Zu späterer Stunde wurde das Programm kurz für eine Spendenübergabe unterbrochen; Horst Berger überreichte den Mitgliedern der Band den symbolischen Scheck über das Preisgeld von 1000 Euro.

Doch lebte der Abend nicht nur von der Musik und dem reizvollen Ambiente des Museumshofs: Auch das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen. ad

