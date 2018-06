Anzeige

Buchen.Auf 5000 Euro wird der Schaden an einer Mauer am Burghardt-Denkmal geschätzt. Wie die Öffentlichkeitsabteilung der Stadt Buchen mitteilte, wurde das nicht denkmalgeschützte Bauwerk unterhalb des Bahnhofes von einem Busfahrer beschädigt. Die BRN als Verursacher des Schadens habe die Reparatur, die sich noch ziehen könne, bereits in Auftrag gegeben. Bild: Marcel Sowa