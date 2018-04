Mazda-Lenker hatte Drogen genommen

Anzeige

Buchen.Drogenspezifische Auffälligkeiten stellten Beamte des Polizeireviers Buchen bei der Kontrolle eines 34-jährigen Autofahrers in der Nacht auf Dienstag gegen 1.15 Uhr in der Hauptstraße in Buchen fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, woraufhin der Mazda-Lenker die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten musste. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige und ein Fahrverbot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss zu und darüber hinaus muss er mit einem Verfahren wegen Drogenbesitzes rechnen, da bei ihm auch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden wurde.

Meditative Wanderung

Buchen. Eine meditative Wanderung zum Prinzenstein in Oberneudorf führt der katholische Frauenbund am Dienstag, 24. April, durch. Dorothea Berberich wird bei der rund zweistündigen Wanderung in Stille durch den Wald führen mit Stationen zur inneren Einkehr. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 17 Uhr am Musterplatz.