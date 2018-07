Medizin wird einfach erklärt

Anzeige

Buchen.Die „Kinderhochschule Medizin“ für acht- bis zwölfjährige Kinder findet am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. Juli, in der Stadthalle jeweils von 9 bis 11 Uhr statt. In diesem Jahr erfahren die jungen Zuhörer unter anderem wie Atmung und Herz funktionieren, wie in der Niere aus Apfelschorle Urin wird und wie man Knochen repariert. „Wir erklären Medizin ganz einfach mit speziell für die jungen Zuhörer zugeschnittenen Vorträgen, beziehen die Kleinen dabei mit ein und freuen uns schon jetzt auf die gespannten Gesichter und die vielen, oft ganz außergewöhnlichen Fragen“, sagt der Ärztliche Leiter der Kliniken und Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Privat-Dozent Dr. med. Harald Genzwürker, der die Kinderhochschule organisiert.Bereits jetzt ist über die Hälfte der nur im Vorverkauf erhältlichen Karten vergriffen. Die noch verfügbaren Tickets können täglich von 8 bis 16 Uhr in der Ambulanz des Krankenhauses (Erdgeschoss) erworben werden. Die Eintrittsgelder kommen in voller Höhe dem Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis zugute. Weitere Information sind erhältlich unter Telefon 06281/29235 und unter www.kinderhochschule-medizin.de.