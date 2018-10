Mehrere Kilogramm Drogen importiert, in Buchen gelagert und verkauft

Buchen/Mosbach.Weil er bandenmäßig Kokain und Marihuana in großer Menge nach Deutschland eingeführt und damit Handel betrieben haben soll, muss sich ein 46 Jahre alter Mann vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach verantworten.

Schmuggelware versteckt

Die Staatsanwaltschaft Mosbach wirft dem Angeklagten litauischer Staatsangehörigkeit vor, als Mitglied einer Gruppe von mehreren Männern Betäubungsmittel verkauft zu haben, um sich damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Der 46-Jährige und seine Komplizen sollen die Betäubungsmittel aus Spanien durch Frankreich über Deutschland nach Tschechien transportiert und insbesondere in Buchen gelagert haben. Die Aufgabe des Angeklagten war es nach Angaben der Staatsanwaltschaft, die Betäubungsmittel in Schmuggelfahrzeugen zu verstecken und am Zielort auszubauen. Ende September 2017 soll der 46-Jährige 700 Gramm Kokain aus Tschechien nach Deutschland gebracht haben, Ende Oktober waren es 20 Kilogramm Marihuana aus Spanien über Frankreich nach Deutschland.

Ehefrau als Kurier

Die Ehefrau des Angeklagten soll wenige Tage später versucht haben, drei Kilogramm Marihuana aus der Oktober-Lieferung über Polen nach Litauen zu bringen, wo der 46-Jährige die Drogen verkaufen wollte. Um seine Frau vor Kontrollen der Polizei und des Zolls zu warnen, soll der Angeklagte mit einem anderen Auto vorausgefahren sein.

Wie die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, war der Angeklagte Mitte Mai mit 115 Gramm Marihuana von Buchen nach Seckach gefahren, um es dort für 700 Euro an einen 17-jährigen Jugendlichen zu verkaufen. Wenige Tage später lagerte er in Buchen weitere 1,3 Kilogramm Marihuana, ohne die dafür erforderliche Erlaubnis für den Umgang mit Betäubungsmitteln zu besitzen.

Der Angeklagte befindet sich seit 18. Mai in Untersuchungshaft.

