Mehrfach Odenwaldmeister geworden

Schreiber wechselte dann nach Ulm, wo er für den damals in Württemberg führenden SC in der Oberliga ans Brett ging. In dieser Zeit trainierte er mehrere Wochen mit Großmeister Helmut Pfleger, um ihn für die Schach-Olympiade in Tel Aviv vorzubereiten, auf der GM Pfleger dann das beste Ergebnis verbuchte, das jemals ein Deutscher auf der Schach-Olympiade erzielte.

Danach wechselte Schreiber beruflich bedingt zum SK Buchen/Walldürn und fand über die Stationen Schachfreunde Bad Mergentheim und wieder SK Buchen/Walldürn 1999 den Weg zum SC BG Buchen, für den der sehr an Schach-Geschichte interessierte 75-Jährige bisher mit großer Freude aktiv ist. In der Titelsammlung Schreibers befinden sich mehrere Odenwaldmeistertitel. EB

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018