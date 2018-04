Metallfeder ist begehrt

Anzeige

Hainstadt.Das Hainstadter Unternehmen Scheuermann + Heilig präsentierte sich an der Medtec Europe, internationale Fachmesse der Medizintechnik, in Stuttgart. Dort kam die Medizintechnik-Branche zusammen, um sich über neue Entwicklungen im Markt auszutauschen.

Zum zwölften Mal zeigte Scheuermann + Heilig sein Produktportfolio, Technologien und Innovationen auf einer der größten europäischen Veranstaltungen im Bereich der Medizintechnik. Gemeinsam mit etwa 500 Ausstellern nutzte SH die zentrale Plattform der Messe, um sich als Technologieführer der Metallumformung zu präsentieren. Die Medtec wird es allerdings im nächsten Jahr in der langjährigen Art nicht mehr geben. Kurz vor Messestart teilte der Veranstalter mit, dass die Medtec mit einer weiteren Veranstaltung der Medizintechnik kooperieren werde und somit nächstes Jahr unter neuem Namen in Nürnberg stattfinden werde.

Internationale Größen der Medizintechnik Branche wie Sanofi, Gerresheimer, Roche und dergleichen nehmen in den letzten Jahren bei SH einen immer höheren Stellenwert im Kunden-Portfolio ein, so das Hainstadter Unternehmen in einer Pressemitteilung. Für den Medtech-Markt produziere SH anspruchsvolle Baugruppen in Millionenstückzahlen, die sich beispielsweise in Inhalatoren, Insulin-Pens, Blutzuckermessgeräten, Hörgeräten, Notfall-Pens oder Dialysegeräten wiederfinden. SH liefere für die hochsensiblen Anforderungen zuverlässige und sichere Produktlösungen. Die Kundenzufriedenheit spiegele sich zum Beispiel in einem aktuellen Projekt wider, bei dem SH eine jährliche Mengensteigerung von plus 40 Prozent zugesagt wurde für eine Metallfeder, die in einem Inhalator verbaut wird.