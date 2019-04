Michael Farrenkopf hat das Amt übernommen

Buchen.Der MGV „Liederkranz“ Buchen hat einen neuen Vorsitzenden gewählt: Michael Farrenkopf, bisheriger Zweiter Vorsitzender, übernahm dieses Amt. Eva Herzmann, bisherige dritte Vorsitzende, ist jetzt zweite Vorsitzende. Außerdem änderte die Mitgliederversammlung bei ihrer Sitzung im Hotel „Prinz Carl“ die Satzung und blickte auf das vergangene Jahr zurück.

Ein Jahr lang war das Amt des Vorsitzenden im MGV Buchen unbesetzt. Michael Farrenkopf nahm als Zweiter Vorsitzender die Aufgaben wahr. „Um die Außendarstellung des Vereins zu verbessern, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Posten durch Aufrücken aufzufüllen“, teilte Farrenkopf der Versammlung mit. Diese entlastete zunächst den Vorstand mit Ausnahme der Kassiererin, deren Kasse erst in den nächsten Monaten geprüft wird. Anschließend wählten die Anwesenden einstimmig Michael Farrenkopf und Eva Herzmann in ihre neuen Ämter sowie Werner Epp und Andrea Groeger zu Kassenprüfern.

Matinee am 26. Mai

In seinem Ausblick auf das kommende Jahr wies Farrenkopf unter anderem auf die Matinee des Konzertchors „Cantamus“ am 26. Mai im Joseph-Martin-Kraus-Saal hin. Er freue sich besonders darüber, dass dabei auch Michael Henn mit einem jungen Projektchor auftreten werde. Außerdem schlug er vor, die Geschäftsordnung zu ändern. Die Vorstandschaft will Beisitzer ohne Stimmrecht innerhalb des Vorstands berufen können, die sie bei einzelnen Projekten unterstützen sollen. Die Versammlung beschloss einstimmig die Änderung der Geschäftsordnung und nahm auch die Satzungsänderung an. Diese enthält nun eine aktuelle Regelung zum Datenschutz. Außerdem ermöglicht sie es, ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern im Rahmen der jeweiligen Steuerfreibeträge Zuschüsse zu erhalten. Schriftführer Franz Scholz blickte auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Unter anderem erinnerte er an das geistliche Konzert des „Cantamus“ in der Walldürner Basilika und die Irlandfahrt des Chores. Der MGV richtete Chortreff und Delegiertenversammlung des Sängerkreises Buchen aus. Außerdem traten die Wartbergspatzen bei der „Hallensitzung“ der FG Narrhalla auf.

Der Verein zählt 172 Mitglieder, davon 75 aktive. Als Sprecher des Männerchors „Cantus M“ freute sich Franz Scholz über eine gute Teilnahmequote der Sänger an den Chorproben. Der Männerchor gestaltete mehrere Geburtstagsständchen, sang unter anderem bei der Feier zum Volkstrauertag und gestaltete einen Gottesdienst zum Andenken an verstorbene Vereinsmitglieder.

Über den gemischten Konzertchor „Cantamus“ berichtete Chorsprecherin Sandra Kern. Höhepunkt des vergangenen Jahres war für den Chor die fünftägige Konzertreise nach Irland. Außerdem gestaltete der Chor zwei Gottesdienste und nahm am Chortreff des Sängerkreises teil. Zudem standen auch gesellige Veranstaltungen auf dem Programm. Derzeit bereiten sich die Sänger auf ihre Matinee Ende Mai vor. mb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019