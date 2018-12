Michael Quast zu Gast

Buchen.Die Reihe „Buchen in concert“ wartet auch in der laufenden Saison mit einem Kabarettabend der besonderen Art auf: Michael Quast nimmt am Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr gemeinsam mit seiner Partnerin Sabine Fischmann und Rhodri Britton am Flügel die beliebte Operette „Im Weißen Rössl“ aufs Korn. Die Veranstaltung findet im Joseph-Martin-Kraus-Saal statt.

Musik auf humorvolle Weise zu präsentieren, ohne sie zu denunzieren, das ist das Erfolgsrezept des Duos Sabine Fischmann und Michael Quast. Gründliche Werkanalyse und lustvolle Musikalität sind die Basis, dann greifen sie – zum Vergnügen des Publikums – zu drastischen Mitteln und karikieren das Opernpersonal bis zur Kenntlichkeit. So geschehen mit der Fledermaus, Carmen und Don Giovanni, womit sie zu den Salzburger Festspielen eingeladen waren.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018