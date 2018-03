Mika Trunk gewinnt souverän

Anzeige

Buchen.Das jüngste Monatsblitzturnier in der Schach-AG am Burghardt-Gymnasium gewann Mika Trunk (BGB) mit sieben Zählern (aus sieben Partien) bei 20 Teilnehmern und sehr attraktiver Konkurrenz. Allerdings hatte er in einigen Partien großes Glück, mit seiner Routine den Kopf noch einmal aus der Schlinge zu ziehen. Platz zwei ging an den souverän auftretenden Florian Hefner mit sechs vor Lars Rögner (beide BGB) mit fünf Zählern. Auch Christopher Preuhs von der Abt-Bessel-Realschule hatte diese Punktzahl, jedoch die etwas schlechtere Feinwertung. Die übrigen Spitzenplätze belegten: 5. Kai Elancev; 6. Lukas Fuhrmann; 7. Robert König (alle BGB); 8. Julian Pföhler (ABRS); 9. Adrian Amann und Nico Schifferdecker – alle mit sehr guten vier Zählern.