Mika Trunk und Ivo Wundling setzten sich durch

Buchen.Ein besonderes Jubiläum wurde in der Cafeteria am Burghardt-Gymnasium gefeiert: Zum zehnten Mal fand das Finale im Volksbank Franken Schulschach Challenge statt, für das sich 30 Jugendliche in zwei Altersgruppen unter nahezu 300 Teilnehmern aus über 40 Schulen aus einem Einzugsgebiet von Weikersheim bis Neckargemünd in fünf Vorturnieren qualifiziert hatten.

Darunter waren erfreulicherweise viele spielstarke Mädchen Zu diesem besonderen Event kamen zahlreiche Ehrengäste, die der aufwändig gestalteten Siegerehrung beiwohnten. Herausragend war hier die Anwesenheit von Alexander Pusch aus Tauberbischofsheim, dem mehrfachen Weltmeister und Olympiasieger, der in der 80er und 90er Jahren zum Fechter des Jahrunderts gewählt worden war, in die Hall of Fame der deutschen Sportgeschichte aufgenommen worden ist und die Siegerehrung vornahm.

Verlustpunktfrei zum Sieg

In der Altersgruppe I (Jahrgang 2006 und jünger) setzte sich unter 16 Teilnehmern souverän Ivo Wundling (Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim) durch. Der Schüpfer gewann alle fünf Partien und siegte verlustpunktfrei in deutlichem Abstand vor drei Spielern mit jeweils 3,5 Zählern, so dass die Feinwertung entschied. Die Nase hatte dabei Lenny Kreis (Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach) vor Sali Youness (RS St. Bernhard Bad Mergentheim) vorn, die beide ebenfalls Pokale erhielten. Undankbarer Vierter wurde überraschend Mario Sebastian Lupu (Martin-von-Adelsheim-Schule Adelsheim). Knapp dahinter lagen mit drei Zählern Robert König, Anna Gart (beide BGB), Christopher Holl (Abt-Bessel-Realschule Buchen) sowie Maximilian Wieder (Eckenberg-Gymnasium Adelsheim).