Mika Trunk zum dritten Mal Double-Sieger

Buchen.Wie in den vergangenen Jahren üblich fand in der letzten Schach-AG am Burghardt-Gymnasium vor den Sommerferien die Siegerehrung der mittlerweile 38. Buchener Schulschachmeisterschaften statt. Daran haben sich in drei Wettbewerben aus Buchener Schulen und der Umgebung knapp 50 Jugendliche beteiligt.

Hoher pädagogischer Wert

Nach einer Begrüßung von AG-Leiter Karlheinz Eisenbeiser betonte der stellvertretende Schulleiter Studiendirektor Achim Wawatschek den hohen pädagogischen und didaktischen Wert des Schachsports.

Er bedankte sich außerdem bei dem aus dem Schuldienst scheidenden Karlheinz Eisenbeiser, dass er in 38 Jahren dem Schachspiel am Burghardt-Gymnasium einen hohen Stellenwert gegeben hat.