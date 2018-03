Anzeige

Buchen.Unter der Regie des BJC finden am Samstag, 17. März, die Tischtennis-Minimeisterschaften im Sportzentrum „Odenwald“ (nähe TÜV) statt. Teilnahmeberechtigt sind Schüler Buchens im Alter von acht bis zwölf Jahren. Der Ortsentscheid der bundesweit größten Breitensportaktion beginnt um 10 Uhr. Die Anmeldungen erfolgen über die jeweiligen Schulen und bis 9.30 Uhr direkt an der Veranstaltung. Gespielt wird in drei Altersklassen. Mädchen und Jungen spielen in den Gruppen U acht Jahre, neun/zehn Jahre und elf/zwölf Jahre ihren Minimeister aus. Die Erstplatzierten qualifizieren sich für den Bezirksentscheid am Sonntag, 22. April, in Hardheim und den Verbandsentscheid am 6. Mai in Odenheim. Für die Altersklasse der Neun-/Zehn-Jährigen veranstaltet der Deutsche Tischtennisbund ein Wochenende vom 8. bis 10. Juni als Bundesentscheid. Die Mitglieder des BJC treffen sich um 9 Uhr zum Aufbau für den Ortsentscheid auf Vereinsebene.