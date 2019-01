Mischung aus Tanz, Akrobatik und 3D

Buchen.Mit „Amazing Shadows“ gastiert am 27. Januar in der Buchener Stadthalle ein Schattentheater, welches in der Saison 2018/19 in über 60 Städten in ganz Deutschland Halt macht.

Musik als Untermalung

Mit einem Spiel aus Licht und Dunkelheit, einer Mischung aus Tanz und Akrobatik und neuartigen 3D-Elementen schaffen die Künstler ein spannendes und ästhetisches Programm. Mit Leichtigkeit und Präzision lassen die Akrobaten nur mit ihren Körpern ganze Welten erscheinen und erschaffen von einfachen Haushaltsgegenständen über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken unterschiedlichste Bilder. Die Show wird mit Musik untermalt und bietet damit eine faszinierende, virtuelle Reise.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.01.2019