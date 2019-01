Mit 16 Kandidaten in den Wahlkampf

Buchen.Mit dem Hashtag „#wirgestaltenbuchen.de“ geht ein neues Bündnis zur Gemeinderatswahl ins Rennen. Erstmalig treten Mitglieder der SPD, der Grünen und der Linken, sowie Parteilose als „Bündnis für Buchen“ an. Laut einer Pressemitteilung vereinigt es Menschen, deren Ziel es ist, Buchen und alle Ortsteile sozial, gerecht und ökologisch lebenswert zu gestalten. Teilhabe aller Bürger sei allen Bewerbern ebenso wichtig wie transparente und bürgernahe Entscheidungen.

Als Spitzenkandidaten in der Kernstadt wurden Markus Dosch und Sarah Borkes von der SPD einstimmig gewählt. Auf den dritten Platz hat es Alexander Weinlein (SPD) geschafft, gefolgt von Yvonne Paysan (parteilos). Die weiteren Kandidaten sind Felix Pflüger (Die Linke.), Johannes Volk (SPD), Klaus Lampe (Bündnis 90/Die Grünen), Marius Respondek (Die Linke.), Volker Schwender (SPD) und Jakob Bopp (parteilos). Mit Stefan Dosch (parteilos) und Jörg Keller (parteilos) hat man auch gleich zwei Ersatzkandidaten mitgewählt. Somit hat das „Bündnis für Buchen“ alle Listenplätze besetzen können.

Ebenfalls wird die neue politische Kraft auch mit der maximalen Anzahl der Kandidaten in Bödigheim antreten. Hier werden Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen) und Ralf Kurasch (Bündnis 90/Die Grünen) die Spitzenkandidatur übernehmen, welche mit Torsten Fahrbach (SPD) als Ersatzkandidat unterstützt wird. In Hettigenbeuern sind ebenfalls beide Plätze gewählt worden. Denis Mai (Bündnis 90/Die Grünen) und Jasmin Jessy (parteilos) treten hier für das Bündnis an. In Hainstadt tritt Nurhayat Etkü (parteilos) an, und Reinhold Goisser (SPD) kandidiert in Götzingen.

Trotz des Erfolges insgesamt 16 Kandidaten und drei Ersatzkandidaten zu finden, gebe es für das Bündnis den Wermutstropfen, dass in allen anderen Ortsteilen niemand gefunden werden konnte, der sich dafür engagiert. Das Bündnis geht davon aus, dass das der Wahlkampf einer der spannendsten in der jüngeren Geschichte in Buchen werden wird. do

