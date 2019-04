Mit 19 anderen in einen neuen Schulversuch aufgenommen

Das BGB erweitert mit dem Leistungskurs NwT sein Spektrum für naturwissenschaftlich und vor allem technisch interessierte Schüler.

Buchen. Das an den Gymnasien in Baden-Württemberg angebotene Profilfach Naturwissenschaft und Technik, kurz NwT, ist einzigartig in der deutschen gymnasialen Landschaft. Seit 2004 kann es von Schülern alternativ zum sprachlichen, musischen oder sportlichen Profil vierstündig in den Klassen 8 bis 10 (G8), beziehungsweise wie in Buchen in den Klassen 9 bis 11 (G9) belegt werden.

Im Jahr 2009 startete ein Schulversuch zur Einführung des zweistündigen Kurses NwT in der Kursstufe, an dem sich auch das BGB im Jahr 2012/13 angeschlossen hat. Er läuft seit seiner Einführung mit sehr großem Erfolg und stößt bei den Schülern durchweg auf positive Resonanz.

Ab dem Schuljahr 2020/21

Das BGB wurde nun als eine von etwa zwanzig Schulen in Baden-Württemberg in einen neuen Schulversuch aufgenommen und ab dem Schuljahr 2020/21 besteht für die Schüler die Möglichkeit, NwT als Leistungsfach in der Kursstufe bis hin zum schriftlichen Abitur fortzuführen.

Die Schüler wachsen in einer zunehmend technisierten Welt auf. Ein Leben ohne Technik ist kaum noch vorstellbar. Dabei ist diese Ursache existenzieller Probleme, kann und muss aber auch zu deren Lösung beitragen. Ein grundlegendes Technikverständnis ist die Basis für eine verantwortungsbewusste Teilhabe in einer technisierten Welt und damit längst zu einem Bestandteil einer aktuellen Allgemeinbildung geworden. Hier setzt der Bildungsauftrag des neuen Leistungsfachs an. Projektorientiert spielen neben der Produktentwicklung, Antriebs- und Reglungstechnik auch die Energietechnik und die Technikfolgenabschätzung eine große Rolle. Dies geschieht immer vor dem Hintergrund einer allgemeinen Technikbildung, um in Hinblick auf die Mündigkeit in der heutigen technisierten Welt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, Produkten und Energie zu sensibilisieren. Ein weiterer Schwerpunkt in der Kursstufe sind der Umgang mit dem Mikrocontroller und die Datenkommunikation. RF

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019