Mit 2,6 Promille gegen einen Poller

Buchen.Ein Mann habe gerade einen Poller in einem Kreisel in Buchen umgefahren und wäre danach einfach abgehauen, meldete ein aufmerksamer Zeuge am Mittwoch gegen 17.15 Uhr der Polizei. Sogar nachdem der Zeuge den Unfallverursacher auf den Unfall angesprochen habe, sei er einfach weiter gefahren. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den mutmaßlichen Unfallverursacher im Rahmen der Fahndung in seinem Pkw auf einem Supermarktparkplatz „Am Ring“ an. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss und die Lichter des Pkw waren an. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 46-Jährigen wahr, der behauptete gerade bei dem Supermarkt Bier gekauft und dieses kurz vor dem Eintreffen der Polizisten konsumiert zu haben. Auf den von ihm im Kreisverkehr verursachten Unfall angesprochen, meinte er lediglich, er hätte ihn bemerkt. Ein von dem 46-Jährigen durchgeführten Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,6 Promille.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019