Mit 2,9 Promille Unfall gebaut

Buchen.Alkohol war die Ursache für einen Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Buchen und Götzingen. Ein 34-Jähriger war am Sonntag gegen 15 Uhr mit seinem Ford Kombi in Richtung Götzingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor der Mann aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Als er zu weit nach links kam, stieß sein Pkw mit dem entgegenkommenden Citroën eines 76-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern und blieben einige Meter nach der Kollision stehen. Engagierte Ersthelfer befreiten den schwer verletzten 34-Jährigen aus seinem Auto. Auch der 76-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen fest. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert in Höhe von 2,9 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro. Rettungswagen brachten alle drei Verletzten in Krankenhäuser.