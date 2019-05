Mit 38 Aktiven verrichtet die Wehr ihren Dienst

Bödigheim.„Einer für alle - alle für einen. Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr“. Unter diesem Leitspruch der Feuerwehr fanden sich schon seit jeher freiwillige Männer, die bereit waren, in Not und Gefahr helfend einzugreifen, in Bödigheim nunmehr seit 80 Jahren. Die Art der Hilfe hat sich im Laufe der Zeit natürlich sehr geändert, der Zweck und das Ziel sind aber dieselben geblieben. So hat man noch vor 100 Jahren bei einem Brand das Wasser mittels einer Eimerkette von Mann zu Mann zum Brandherd gebracht. Später verwendete man dafür Bottichspritzen, was schon einen wesentlichen Fortschritt bedeutete. Um die Wende zum 20. Jahrhundert herum fanden dann fahrbare Spritzen ihren Einsatz, deren Leistung ganz beachtlich war. Eine solche Spritze, Baujahr 1905, besaß auch Bödigheim. Heute steht sie, abgelöst von moderneren Motorspritzen, in der Leichenhalle des Judenfriedhofes.

Mit einem Erlass des Innenministeriums vom 10. August 1939 erhielten die Gemeinden Auflagen zur Gründung einer freiwilligen Feuerwehr, soweit eine solche am Ort noch nicht bestand. Die Gründung erfolgte dann am 7. Oktober 1939 in Gegenwart von Kreisfeuerwehrführer Kieser und Bürgermeister Gramlich. 43 freiwillige Mitglieder meldeten sich. Als erster Bödigheimer Kommandant wurde Brandmeister August Löffler bestellt. Außer diesen freiwilligen Mitgliedern wurden weitere 52 Männer verpflichtet, sich im Notfall bereitzuhalten. Es war Krieg und die Mitglieder wechselten dauernd infolge Einberufungen zum Waffendienst. Auch der Kommandant wurde gewechselt. Nach August Löffler übernahm Otto Kniel die Führung der Wehr. Jugendliche wurden zum Feuerwehrdienst herangezogen, weil gesunde Männer fast ausnahmslos Kriegsdienst leisteten. So ging das bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Zahlreiche Feuerwehrmänner, die bei der Gründung dabei waren, kehrten nicht mehr in die Heimat zurück. Sie waren gefallen oder vermisst.

Alle Wirrnis und alle Folgen des Krieges durften aber nicht davon abhalten, die Freiwillige Feuerwehr einsatzbereit zu halten. Deshalb erfolgte am 16. Januar 1946 eine Neuaufstellung der Wehr. Die kommenden Jahre waren von viel Arbeit und Schweiß geprägt, welche im Jahr 1971 mit der Fertigstellung des jetzigen Feuerwehrgerätehauses belohnt wurde. 1974 entstand die Jugendfeuerwehr. Der damalige nimmermüde Kommandant Erich Pfaff rief diese am Mittwoch, 23. Februar, ins Leben. Sie versieht auch heute noch mit viel Eifer ihren Ausbildungsdienst und sichert somit die Zukunft der Abteilungswehr.

Kameradschaft, Engagement aber auch der Wille zur Aus- und Fortbildung zeichnet die Bödigheimer Wehr seit Jahrzehnten aus. So erwarb die Freiwillige Feuerwehr Bödigheim unter anderem im Jahr 1968 als erste Wehr im Kreis Buchen das Leistungsabzeichen. Bis heute absolvieren die Mitglieder die unterschiedlichsten Lehrgänge, um die Einsatzbereitschaft der Wehr stets auf hohem Niveau zu halten. 2005 wurde im Rahmen des Brandschutzkonzeptes 2010 das Feuerwehrgerätehaus erweitert, in dem ein LF8 und ein TSF untergebracht sind.

Mit den derzeit 38 Aktiven verrichtet die Wehr ihren Dienst in den Ausrückebereichen 4 und 5. Aufgrund der zielstrebigen und nachhaltigen Jugendarbeit zählt die Jugendwehr elf Mitglieder. Unterstützung erhalten die „Jungen“ durch die acht Alterskameraden, welche die Freiwillige Feuerwehr Bödigheim komplett machen und die aufgrund ihrer Erfahrung ein unverzichtbarer Bestandteil für jede Wehr darstellen.

Das 80-jährige Bestehen der Wehr sowie 45 Jahre Jugendfeuerwehr werden in Bödigheim am Jugendhaus gebührend gefeiert. Festbeginn ist am Samstag, 6. Juli, um 13 Uhr, Start der Stadtralley der Jugendfeuerwehren ist um 13.30 Uhr. Anschließend erfolgt gegen 17.30 Uhr die Siegerehrung. Danach geht es mit Unterhaltungsmusik feierlich weiter.

Am Sonntag, 7. Juli, findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst statt. Ab 10.45 Uhr stehen Ehrungen und Grußworte auf dem Programm. Der Nachmittag beginnt um 13.30 Uhr mit buntem Unterhaltungsprogramm der Schlierstadter Musikanten. Ab 15 Uhr ist eine Geräteschau vorgesehen. Da die Jugendfeuerwehr einen wichtigen Bestandteil der aktiven Wehr darstellt, wird um etwa 15 Uhr eine Jugendwerbung stattfinden. Ebenso ist für die kleineren Gäste ab 15 Uhr ein Kinderprogramm geplant.

