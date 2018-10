Mit 6:2-Heimsieg wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht

Buchen.Der Saison-Auftakt bei der ersten Verbandsrunde des Badischen Schachverbandes war für die Teams des Schachclubs BG Buchen ein Traumstart, denn alle Teams gewannen.

Sensationell – vor allem in der Höhe – mutet der 6:2-Heimsieg der „Zweiten“ gegen den SC Eppingen II an, wo alles zusammenpasste und ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt zurückgelegt wurde. Vier Siege und vier Unentschieden wurden nach etwas über fünf Stunden Spielzeit eingefahren. Berthold Engel (Brett 2) hatte materiellen, nicht leicht umzusetzenden Vorteil und verwertete diesen in gewohnt geduldiger Millimeterarbeit. Jürgen Kettner (Brett 3) zerschmetterte seinen Gegner in einer taktisch angelegten Partie mit Schwarz überfallartik und gewann als Erster. Dr. Zvetomir Loukanov (Brett 4) hatte seinen Gegner auch relativ schnell überspielt, doch verlangte die Verwertung noch schwierige Technik und eine gewisse Zeit, die aber Dr.Loukanov glänzend und routiniert den Zuschauern präsentierte.

Am längsten kämpfte Mannschaftsführer Carsten Gogollok (Brett 7), der sich wieder einmal voll in den Dienst der Mannschaft stellte und vor der ersten Zeitkontrolle mit hohem Risiko auf die verdiente Siegesstraße gelangte. Am Spitzenbrett remisiert Matthias Becker mit Eppingens Brett 1 Richard Dudek, nachdem er im Mittelspiel sehr aktiv stand und zu gewinnen schien, jedoch kam der Eppinger zu Gegenspiel und Becker musste das Unentschieden forcieren. Matthias Gehrig (Brett 5) spielte eine Kampfpartie: in schwieriger Position und hoher Zeitnot lenkte er sogar in ein Endspiel mit guten Gewinnaussichten über, doch verteidigte sich der Eppinger Ex-Bundesligaspieler Thomas Welz gekonnt und hielt die Stellung zusammen. Jakob Schuhmacher und Karlheinz Eisenbeiser hatten in ihren Partien zu wenig Vorteile herausgeholt, so dass in beiden Partien wohl nicht die Remisbreite überschritten wurde. Am 11. November tritt BG Buchen II beim Meisterschaftsfavoriten Sfr Karlsruhe an.

Aufsteiger SC BG Buchen III empfing im Parallelspiel in der Bezirksklasse Heidelberg die SF 1999 Hoffenheim, die im Wertungsschnitt um über 200 Punkte besser und somit klarer Favorit waren. Doch es kam anders: Tillman Schmucker (Brett 3), Lucas Mayer (Brett 4) sowie die Jugendspieler Mika Trunk (Brett 5) und Ruben Ziegler erspielten sich flott herausgesspielte und überzeugende Siege. Hinzu kam die Glanzleistung von Dr. Ulrich Armasow, der mit Klasse am Spitzenbrett den klaren Favoriten und Hoffenheimer Spitzenmann Harald Engelhardt bezwang.

Es folgte das Unentschieden des 75-jährigen Altmeisters Karl-Heinz Schreiber (Brett 2), der trotz leichtem materiellen Nachteil seinen Gegner fast sechs Stunden zur Verzweiflung trieb und das Unentschieden hielt, was den nie für möglich gehaltenen 5,5:2,5-Gesamtsieg ergab. Lediglich Wladimir Burgart (Brett 6) und Zacharias Müller (Brett 7) verloren ihre Partien. Und auch für BG Buchen III sind die beiden Mannschaftspunkte für den Klassenerhalt von unschätzbarem Wert.

In der Kreisklasse Odenwald bezwang SC BG Buchen IV ebenfalls den anreisenden SC Mosbach IV letztendlich deutlich mit 6,5:1,5. Hier spielen Viererteams doppelrundig an einem Spieltag. Gewannen die Buchener den ersten Durchgang nur knappmit 2,5:1,5, fiel der zweite Umgang mit 4:0 deutlich zu Gunsten der Buchener aus. Sehr sicher spielten die beiden Spitzenbretter Simon Kreis und Amadeus Matz, die zwei Zähler holten. Florian Hefner (Brett 3) holte 1,5 Zähler, vergab jedoch beim Unentschieden einen halben Punkt, und der junge Nachwuchsspieler Maximilian Wieder verlor einmal und gewann einmal.

Die Begegnung BG Buchen V gegen VI wird am 18. Oktober nachgeholt und SC BG Buchen I absolviert am 21. Oktober in der Oberliga bei der SGEM Dreisamtal den ersten Wettkampf. eb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018