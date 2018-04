Mit dem Pkw gegen Hauswand gestoßen

Anzeige

Buchen.Ein Sachschaden von etwa 7000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstagabend in Buchen „Am Haag“ ereignete. Die 54-jährige Lenkerin eines Mitsubishis befuhr den verkehrsberuhigten Bereich in der Haagstraße. An der Einmündung „Am Haag“ blickte sie in den dortigen Verkehrsspiegel, konnte aber kein Fahrzeug erkennen. Daraufhin fuhr sie langsam in die Straße ein. Bei einem erneuten Kontrollblick erkannte sie einen größeren weißen Pkw, ähnlich einem SUV, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte. Die 54-Jährige verwechselte Gaspedal mit Bremse und fuhr mit ihrem Pkw gegen eine Hauswand. Zeugenhinweise unter Telefon 06281/9040 melden.